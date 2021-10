Carla Vizzotti aseguró a vacunación a menores reducirá la circulación del virus. Este anuncio apuntó hacia los entornos intrafamiliares. Además, la ministra de Salud recordó que el operativo de inmunización comienza con los chicos que tienen más riesgo, con comorbilidades, “y después se puede escalar rapidísimo y de forma simultánea con el resto”.



Asimismo, Carla Vizzotti afirmó que la vacunación de niños entre 3 a 11 años que se inició este día. Además, dijo que las autoridades sanitarias “están evaluando un refuerzo de todas las vacunas para los que ya cumplieron un año” desde que recibieron la primera inoculación. Del mismo modo, recordó que el operativo de inmunización comenzará con la aplicación de la inyección Sinopharm, que “fue aprobada por la Anmat” como apta para suministrarse en esa franja etaria.





Según la información brinda por TELAM, Vizzotti aseguró que “es importante tener una herramienta preventiva en pediatría. No solo por los niños de alto riesgo, sino porque también va a tener un efecto importante en disminuir la trasmisión del virus sobre todo en los entornos intrafamiliares”. Por otro lado, dijo: “Acordamos con los ministros y ministras en el Consejo de Salud arrancar con aquellos que tienen más riesgo, con comorbilidades, y después se puede escalar con el resto”.

Respecto a la aprobación de la vacuna Pfizer

Carla Vizotti explicó que “Pfizer está aprobada a partir de los 12 años en varios países”. Además, se realizan “ensayos clínicos” para autorizar dosis producidas por el laboratorio de Moderna. Haciendo referencia a la posibilidad de una tercera dosis, afirmó que la del coronavirus “es una vacuna como la antigripal, su inmunidad no es de por vida, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo”.



A modo de conclusión, la funcionaria nacional también habló sobre el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud. La cual fue, sobre la necesidad de una tercera dosis para quienes hayan recibido la Sinopharm. Esta inyección, “al ser una vacuna no activada, los anticuerpos no duran tanto tiempo, la mayoría de la producción de este laboratorio fueron para los menores de 50 años, en docentes, y fue llegando para la gente más joven”.