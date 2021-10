Dónde consultar el padrón definitivo para las Elecciones 2021 del 14 de noviembre

La Cámara Nacional Electoral habilitó los listados para verificar el lugar y la mesa de votación a través de Internet. Asimismo, los usuarios podrán consultar en el padrón donde podrán votar en las Elecciones 2021. También recordó que quienes no sufragaron en las PASO, igualmente podrán hacerlo en las generales del próximo mes.



Por otro lado, El padrón definitivo para consultar los lugares de votación de las próximas Elecciones 2021 legislativas del 14 de noviembre se encuentra disponible desde este viernes, informó la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, CNE dijo: “Se encuentra disponible el #PadrónDefinitivo ¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!” en una publicación a través de sus redes sociales.





Se acercan las elecciones generales



Por otro lado, la Cámara recordó que aquellos ciudadanos que no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, igualmente pueden votar en las generales del 14 de noviembre. Recordamos que a nivel nacional el Frente de Todos perdió ante su eterno rival Juntos Po el Cambio. Mientras tanto, en la provincia, el oficialismo tuvo su victoria en el actual Gobierno de Raúl Jalil.



De acuerdo a la información brindada por TELAM, CNE afirmó: “Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO. Ingresá en: http://infractores.padron.gov.ar“. Este servicio, brindará comodidad a cada uno de los usuarios que están afianzados por los aparatos tecnológicos. Sin embargo, quienes no lo están, podrán solicitar ayuda a una persona de confianza.