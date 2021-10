Alberto Fernández dijo que la plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. También, realizó varios anuncios, entre ellos la ampliación del subrégimen industrial, en un acto en la Casa Rosada. A su vez, el jefe de Estado trazó una distinción entre los integrantes del Frente de Todos que no dudan “un instante de la necesidad de cuidar y proteger” a los sectores opositores que la afectaron con sus políticas económicas.



El presidente Alberto Fernández presentó hoy la ampliación del subrégimen industrial para la provincia de Tierra del Fuego, oportunidad en la que criticó a quienes afirman que ese tipo de políticas son un derroche de recursos. Además, en la ceremonia se anunció se presentó la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del Polo Tecnológico e Industrial del lugar y la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla.





Según la información brindada por TELAM, el presidente dijo que “Tierra del Fuego es una isla que, quienes han llegado a poblarla, lo han hecho sabiendo de lo inhóspito del lugar y lo difícil que era encontrar un modo de desarrollarse. Ni yo, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Sergio Massa, ni nadie de los que formamos parte del Frente de Todos dudamos un instante de la necesidad de cuidar y protegerla”

Un Estado que impulsa al mercado

Fernández, quien compartió el estrado con el gobernador Gustavo Melella, dijo “querer mucho” a la provincia y destacó su “valor estratégico geopolítico”, lo que la hace acreedora de la necesidad de “cuidar su desarrollo, su sustentabilidad, su crecimiento”. Además, afirmó: “Algunos sienten que cuando el Estado interviene promoviendo el desarrollo en lugares como Tierra del Fuego está interviniendo adecuadamente. El mercado no va ahí. Para que el mercado vaya, se necesita un Estado que lo impulse, que haga de ese lugar un lugar donde puedan encontrar el desarrollo y la prosperidad”.



En ese mismo sentido, afirmó que esa convicción guio las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y la suya propia desde que llegó a la Casa Rosada. Asimismo, sostuvo que “cuando escucho a los que dicen que estamos malgastando la plata- No, la plata no se malgasta ahí, se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula”.