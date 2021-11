El Gobierno nacional comunicó que los eventos al aire libre ya no tendrán límites de aforo. Así, lo dispuso junto al Ministerio de Salud de la Nación tras el masivo avance de la vacunación. Además, aseguraron que se ha logrado una la estabilidad en los casos de contagio de COVID-19, la baja en las hospitalizaciones y las muertes.



Luego de este importante anuncio, las fiestas masivas en espacios públicos ya no tendrán límites de aforo. Esta noticia, trascendió en la prensa por orden del Ministerio de Salud de la Nación, y empezó a regir a partir de esta semana. De hecho, aseguraron que hay una importante cobertura de vacunación, los casos de contagio han disminuido y no se registran muertes desde hace 23 semanas consecutivas.







De hecho, el Gobierno nacional lo formalizó mediante la Decisión Administrativa número 1128/2021. En lo que respecta a la vacunación, ya están cubiertos el 9e% de los mayores de 18 años con al menos una de las dos dosis, según los informes oficiales que han sido arrojados. Por otro lado, el 60% del total de la población, cuenta con su esquema completo.



Cada ciudad podrá establecer sus medidas preventivas



Funcionarios del Ministerio de Salud, comunicaron que los mayores de 18 años que concurran a este tipo de fiestas al aire libre deberán tener, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus. De hecho, como mínimo tiene que ser con una antelación de 14 días antes de concurrir a los espectáculos. Además, anunció que cada jurisdicción tendrá la obligación de establecer medidas sanitarias adicionales.



Las mismas podrán ser temporarias y focalizadas, siempre y cuando cumplan con la atención de las condiciones epidemiológicas y sanitarias. Las mismas, deberán frenar los contagios o disminuir el riesgo de su transmisión. De hecho, el funcionario a cargo del Gabinete de Ministros, tendrá el poder de suspender o cambiar las leyes previstas acorde a la evaluación del riesgo epidemiológico.