Alberto Fernández convocó a la unidad del Frente de Todos para encarar la segunda etapa del Gobierno

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, encabezó el acto por el Día de la Militancia en la Plaza de Mayo. En este marco, convocó a la unidad del Frente de Todos para encarar la segunda etapa del Gobierno. “El triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido”, expresó eufórico ante una multitud de militantes. Además, en otro tramo de su discurso apuntó contra la oposición por negarse al diálogo.

“Si Mauricio Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos haciendo negocios, no hay problemas. Si Javier Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niega el terrorismo de Estado”, sentenció Alberto Fernández. Pese a esto, afirmó que anida en muchos integrantes de la oposición la vocación de construir juntos este país.

El presidente aseguró que el gobierno “escuchó” el mensaje de las urnas después de las PASO de septiembre. “Se corrigieron cosas y se dictaron medidas, por lo que muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y acompañaron el último domingo. El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”, destacó. Asimismo, dijo que el acto resultó oportuno para dar inicio a esta segunda etapa.

“Hasta hubo un presunto periodista que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir a un nuevo presidente. El presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019”, remarcó Alberto Fernández. Por otro lado, indicó que “si algo hicimos bien fue construir” esa coalición que “nos unió y nos dio fuerza y capacidad de convocar a nuestro pueblo para que alce la voz”.

Los militantes fueron llegando a la Plaza de Mayo con remeras y pancartas con las insignias “Perón Vive” y el rostro de Cristina Fernández de Kirchner. Se movilizaron al ritmo de bombas de estruendo música y bajo la consigna “Todos Unidos Triunfaremos”. El presidente fue el único orador del acto que conmemora el regreso al país de Juan Domingo Perón, el 17 de noviembre de 1972.