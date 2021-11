Fracasó el segundo intento de Mauricio Macri para apartar al juez Martín Bava. Sin embargo, la Cámara federal desestimó el pedido de la defensa del expresidente para apartar al magistrado. Ahora, el titular del juzgado de Dolores está en condiciones de definir la situación procesal del exmandatario de la Nación.



La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al juez interino de Dolores, Martín Bava para estar al frente de la causa en la que está imputado el expresidente Mauricio Macri. Cabe recordar que, el expresidente está acusado de supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. La nave, se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.







Con esta decisión, el juez Bava está en condiciones de definir la situación procesal de Macri a quien ya indagó. Lo ha hecho, bajo la acusación de haber promovido las maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido como víctimas a los familiares de los tripulantes del submarino hundido. Además, el tribunal de apelaciones resolvió no hacer lugar a la segunda recusación presentada por la defensa del exmandatario que había acusado al juez de actuar con motivaciones políticas.





Buscan suspender la indagatoria del expresidente



Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza ratificaron a Bava y concluyeron que no se advierte “algún motivo que pudiera generar temor de parcialidad o dependencia en los procedimientos, pasos y decisiones tomadas por el juez de la causa”. El juez Santiago Martín, no firmó el fallo porque se encuentra de licencia. El abogado de Macri, Pablo Lanusse, pidió suspender la indagatoria del expresidente hasta que fuera relevado del secreto que le impedía declarar en el expediente.



Según la información de TÉLAM, El abogado de Macri había presentado como prueba el video de la audiencia suspendida. De hecho, los jueces que lo revisaron señalaron que no se advierte allí ningún elemento que no hubiera sido consignado en el acta de la indagatoria fallida. Lanusse había planteado que cuando el juez dejó asentado que accedió al pedido de suspender la audiencia, lo hizo para evitar futuros cuestionamientos infundados.