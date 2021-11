El Gobierno nacional mira a las provincias, diseña un nuevo Consenso Fiscal y ejecuta obra pública. Con la esperanza de haber superado la peor parte de la pandemia, el presidente enfrenta un mes clave para avanzar en la elaboración de un plan plurianual que enviará al Congreso. Además, fijará las metas económicas para los próximos años.



Tal como adelantó en sus discursos de la última semana, el presidente enfrenta un mes de diciembre clave para avanzar en el diálogo con la oposición. Allí planea la elaboración de un plan plurianual que enviará al Congreso. De hecho, fijará las metas económicas para los próximos años, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.







Desde el Gobierno nacional se entiende que el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro son dos interlocutores para llevar adelante la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones. “Se conocen, saben trabajar en tándem”, según la información brindada por TÉLAM. La coordinación entre Manzur y De Pedro hace que sean vistos como los encargados de llevar adelante un “capítulo de reuniones extraparlamentarias” por el tema FMI con los mandatarios provinciales.



La negociación de la deuda



Pero, por fuera del tema central que supone la negociación por la deuda, la relación estará signada en el corto plazo por el Consenso Fiscal que, desde hace varios años, se firma a mediados de diciembre. Respecto de la adhesión o al posible rechazo a ese compromiso, los equipos que ya trabajan en la confección de borradores subrayan que, desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia, los acuerdos fiscales han sido suscriptos mayoritariamente, con niveles de adhesión mayores a los conseguidos durante el macrismo.



“El primer año, sólo faltó un gobernador que no había asumido. El año pasado, Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti. La verdad, no es una cuestión de que los opositores no firman. Firman porque tenemos un muy buen diálogo con los gobernadores opositores”, señalaron en Casa Rosada. “Tuvimos una fuerza política que gobernó cuatro años, una fuerza política que nació en la Ciudad de Buenos Aires con un desprecio hacia la política y el interior”, dijo De Pedro.