Alberto Fernández: “Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al ataque que sufrió el edificio del diario Clarín con bombas molotov. “Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática”, señaló. El repudiable episodio sucedió el lunes pasado, minutos después de las 23 hs y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

“Esperemos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso”, remarcó Alberto Fernández. Por su parte, la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, retuiteó un hilo de la agrupación La Cámpora. La agrupación repudió el hecho y recordó otros episodios contra sedes del oficialismo que aún no fueron esclarecidos.

El mensaje expresaba: “La convivencia democrática, que se ve severamente afectada pro la promoción de los discursos de odio, debe ser cuidad por todos los argentinos. Repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín. En mayo de este año la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca sufrió un atentado con un artefacto explosivo. Pasaron 183 días, no hay avances”.

Alberto Fernández sobre la soberanía nacional

Días atrás, Alberto Fernández afirmó que “ser soberanos hoy es no pedir permiso para hacer un programa de gobierno”. El presidente de la Nación encabezó en el Palacio San Martín el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía. De hecho, este acontecimiento recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845.



Según las palabras del primer mandatario: “Ser soberanos hoy es no tener que pedirle permiso a nadie para hacer un programa de gobierno, eso tiene que ver con no endeudarnos; siempre el que se endeuda indefectiblemente termina condicionado. Los acreedores nos condicionan siempre”. Además, señaló que “cuando tomamos deuda la usamos para pagar a otros que vinieron a hacer sus negocios a la Argentina o para permitirle a otros que se lleven dinero que trajeron para especular”.