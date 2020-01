Justin Bieber estrenó su single “Get Me”

Segundo corte de su álbum "Changes".

El martes pasado, Justin Bieber anunció la salida de su disco “Changes“. El álbum saldrá a la venta el 14 de febrero. Hace unas semanas, Bieber lanzó el primer videoclip de su nuevo trabajo, “Yummy“. Y hace unas horas, decidió darle a sus fanáticos el gusto de conocer una nueva canción: “Get Me“, una colaboración con Kehlani.

Este nuevo álbum significa un resurgimiento del artista pop. Justin desapareció de la escena musical en 2017, después de luchar contra la depresión. El cantante dejó los escenarios después de cancelar las últimas fechas de su gira “Purpouse“. Tras un largo descanso, decidió volver al espectáculo con el inicio de este nuevo año.

Es por eso que además, anunció que dará un tour para promocionar “Changes“. “Bieber’s Changes Tour” comenzará el 14 de mayo en Seattle. Como lo hace desde que inició su carrera, donará un dólar por entrada a instituciones de beneficencia que apadrina. Una de ellas es la “Fundación Bieber“, que se encarga de apoyar la salud mental.

Bieber está de lo más romántico. Por ese motivo eligió el día de los enamorados para su gran lanzamiento. Es que el cantante está en su mejor momento, viviendo junto a Hailey Baldwin, su reciente esposa. Para conocer más sobre el matrimonio del cantante, te recomendamos esta nota. La modelo demostró acompañarlo en uno de sus momentos más difíciles.

Así lo contó Hailey en el primer episodio del documental del cantante. “Justin Bieber: Seasons” es una serie documental que retrata su vuelta a la música, además de dar un recorrido por la casa en la que creció y hablar con sus amigos y colaboradores más íntimos. Se lanzó el 27 de enero en YouTube y puede verse de manera gratuita. En esta nota, más información sobre la producción.

Share this: Twitter

Facebook