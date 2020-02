¿Payasos en “The Batman”? Nuevas imágenes del rodaje

¿Tiene algo que ver con Joker?

Hace unos días, el director de “The Batman“, Matt Reeves, difundió el primer video oficial del detrás de escena de la película. En el clip se pudo ver a Robert Pattinson usando el traje del justiciero por primera vez. Esto inició un acalorado debate en Internet sobre quién es “el verdadero Batman” en la historia del cine y la TV. Hace unas horas, nuevas imágenes del rodaje salieron a la luz.

Se vio a un grupo de payasos en las calles de Londres. Se trataba de un grupo de extras que pertenecía al elenco del film. A juzgar por las claquetas, era un ensayo antes de grabar. Los actores estaban vestidos de negro y maquillados de blanco. En las imágenes se ve como patean a otro hombre en el suelo. ¿Tendrá algo que ver con Joker?

Según anunció el director de la cinta, Joker no tendría ninguna aparición en el film, por lo menos no en el primero, si es que la saga continúa. El cineasta reveló quiénes serán los enemigos a los que se enfrente su Batman. Ellos son Gatúbela (Zoe Kravitz), el Acertijo (Paul Dano), el Pingüino (Colin Farrell) y Carmine Falcone (John Turturro).

Este no es el único ensayo que se presenció en la ciudad. Los ciudadanos londinenses tuvieron el privilegio de ver a Robert Pattinson conduciendo una moto y rodeado de cámaras en el set de grabación de “The Batman“. Como informó El Intransigente, Londres se vio colmado de vehículos de policía, pero unos muy especiales, ya que traían la inscripción de Ciudad Gótica.

La película tiene fecha de estreno para el 25 de junio del 2021. Aunque falta más de un año, las actualizaciones del rodaje llegan cada semana, convirtiéndolo en uno de los estrenos más esperados. Muchos confían en que Robert Pattinson podría superar la interpretación del “caballero de la noche” de otros grandes actores.

