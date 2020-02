¿El Joker aparecerá en “The Batman”?

La cinta de Matt Reeves sigue intrigando.

“The Batman” llegará a los cines en junio del próximo año y los fans del justiciero no pueden esperar más. Por eso, el director, Matt Reeves, ha estado compartiendo pequeños adelantos del film. En primer lugar, difundió quiénes serán los villanos que se enfrentarán al encapuchado en esta nueva versión del “caballero de la noche”. Hasta ahora solo nombró a cuatro de ellos: Gatúbela, El Acertijo, El Pingüino y Carmine Falcone.

Según el medio We Got This Covered, otro de los enemigos de Ciudad Gótica se unirá a la historia. Se trata del Joker. Pero este villano no será visto sino que se anunciará su llegada. Esto significa que podría aparecer en películas futuras, si es que a este film le sigue alguna secuela. La noticia no es extraña considerando las últimas imágenes que se difundieron del rodaje.

Como informamos en un artículo anterior, hace unos días se vio a un grupo de payasos caminando en las calles de Londres. Era un grupo de extras que pertenecía al elenco de “The Batman“. A juzgar por las claquetas, el grupo estaba ensayando antes de grabar. Los actores estaban vestidos de negro y maquillados de blanco. En las imágenes se ve como patean a otro hombre en el suelo. #TheBatman – ¡NUEVAS IMÁGENES DEL RODAJE! pic.twitter.com/4xCe8V3jLw— DC Unlimited ❁ (@DCEUMX) February 14, 2020

Estos payasos trabajarían para el icónico enemigo. ¿Quién se animaría a interpretarlo? Va a ser muy difícil después de la maravillosa actuación de Joaquín Phoenix como el villano en la cinta de Todd Phillips. El actor se llevó todos los premios posibles por su interpretación. Y “Joker” se convirtió en la película para adultos más taquillera de la historia.

A la vez, la película de Reeves cuenta con un gran elenco: Zoe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como El Acertijo, Colin Farrell como El Pingüino y John Turturro como Carmine Falcone. El justiciero encapuchado será Robert Pattinson, y ya hay mucha especulación en torno a su actuación. Para leer más sobre el papel de Pattinson, te recomendamos esta nota.

