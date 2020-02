Harley Quinn podría tener un lugar en “The Batman”

La antiheroína podría aparecer en la trilogía de Matt Reeves.

Después de brillar en “Birds of Prey“, la antiheroína de DC, Harley Quinn, podría tener un lugar en la saga de Matt Reeves. El director está dirigiendo “The Batman“, una nueva adaptación del personaje de los comics. Pero al parecer no se detendrá en este film, sino que dirigirá una trilogía completa. Los rumores sobre los nuevos personajes en la saga colman las redes.

Los villanos para esta primera entrega ya están anunciados. Y será la primera vez que Batman se enfrente a tantos enemigos a la vez en el cine. Ellos son Gatúbela (Zoe Kravitz), El Acertijo (Paul Dano), Carmine Falcone (John Turturro) y El Pingüino (Colin Farrell). Además aparecerá Harvey Dent, pero no lo veremos transformado en Dos Caras hasta una entrega futura.

Por otro lado, se rumorea que el Joker podría hacer su presentación en esta película. No será visto pero se hablará de él. Ya se difundieron imágenes del rodaje, en las que se puede ver a un grupo de payasos pateando a un hombre en el suelo. Estos serían los secuaces del icónico villano. Para saber más, te recomendamos esta nota.

Según escribió el medio We Got This Covered, Warner Bros está interesado en traer una nueva versión de Harley Quinn, separada de la de Margot Robbie. Mientras tanto, Reeves piensa en incluirla como la Doctora Harleen Quinzell, la identidad de la villana debajo del disfraz de arlequín. Habrá que ver quién podrá reemplazar a Robbie.

La actriz afirmó estar “enamorada” de su personaje. “Harley tiene esta naturaleza impredecible, que significa que podría reaccionar de cualquier manera ante cualquier situación, lo cual como actriz… es todo un regalo”, dijo Robbie. Margot es fanática de los cómics e investigó su personaje a fondo para dar lo mejor en “Birds of Prey“. Cuando ves lo bad ass que es Harley en Birds Of Prey pic.twitter.com/KZUdAKCbvH— ⚡DC Marvel United⚡ (@DCMarvelUnited2) February 18, 2020

Share this: Twitter

Facebook