Netflix y una camionada de producciones argentinas

Después de anunciar "El Eternauta" se vienen más producciones en el país.

Netflix anunció una serie de producciones argentinas que no se pueden perder. El martes pasado se conoció la gran noticia de que la plataforma de streaming había adquirido los derechos para llevar “El Eternauta” a su pantalla. Así lo difundió Jorge Rial, información que fue confirmada por la productora esta mañana. ¿Qué está cocinando Netflix en Argentina?

CheNetflix, la cuenta oficial de Twitter del streamer en Argentina anunció que “El Eternauta” tendrá una serie en su pantalla y además, será dirigida por Bruno Stagnaro, autor de “Un gallo para Esculapio” y “Pizza, birra, faso”. Además contará con la consultoría del nieto de Héctor Germán Oesterheld (escritor del cómic), Martín Oesterheld.

La próxima novedad es “El Reino“, una serie sobre la historia de un pastor que aspira a ser presidente. Será protagonizada por Diego Peretti, y cuenta con un elenco de primer nivel. Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Vera Spinetta, Chino Darín y Peter Lanzani, son algunos de los nombres que se podrán ver. Se encuentra en proceso de rodaje.

También se vienen películas. “La Corazonada“, precuela de “Perdida“, se estrenará el 28 de mayo y será protagonizada por Luisana Lopilato y Joaquín Furriel. Por otro lado, “El cuerpo de María“, con Valeria Bertuccelli y Malena Pichot, no tiene fecha de estreno pero algo obre su trama. Estará inspirada en una historia real, escrita en el libro “El Cuaderno de Nippur”. El Cuaderno de María: al enfrentarse a una enfermedad terminal, María Vázquez (Valeria Bertuccelli) decide enfocarse en que su hijo de 2 años la recuerde. Está inspirada en la historia real del libro El Cuaderno de Nippur. Actúan también @malepichot y Mauricio Dayub.— CheNetflix (@CheNetflix) February 19, 2020

En cuanto a series también se suman “Casi Feliz” con Sebastián Wainraich y Natalie Pérez; el musical “Cielo Grande“; y la tercera temporada de “Go!: Vive a tu manera“. También dos documentales, uno seriado, “Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada” y uno en largometraje, “Fangio, el hombre que domaba a las máquinas“. Otra leyenda deportiva argentina tiene su propio documental: Guillermo Vilas. Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada cuenta la historia del deportista que durante más de 40 años reclamó por la revisión de los rankings para ser reconocido número 1 del mundo. pic.twitter.com/FpFsccVirR— CheNetflix (@CheNetflix) February 19, 2020

