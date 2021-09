El intendente de Recreo se niega a la reincorporación de trabajadores despedidos

Desde ATE esperan que el intendente de Recreo, Luis Polti, sea notificado por la Justicia ya que se niega a la sentencia del Máximo Tribunal que ordena la reincorporación de 60 trabajadores despedidos. El abogado del sindicato, hizo público que la Sala Contenciosa de la Corte de Justicia desestimó el recurso extraordinario que expuso el Municipio sobre la reincorporación de los empleados .



Respecto al relato del abogado Iván Sarquís, señaló que la Corte constituida y conformada por un grupo de jueces, que dijeron que no a esta situación de despidos, no recibieron influencias por quien está a cargo del Municipio de Recreo. Además, tienen en cuenta que nadie está por encima de la Ley y que hay que respetar las decisiones. Y junto al gremio, creen que, este un buen momento para darle atención al pueblo recreíno en su conjunto.



A su vez, remarcó que están atravesando una situación económica y social complicada y que este es el momento para renunciar a algunas decisiones intolerables que no llevan a nada, que simplemente causan desgaste y mucho dolor hacia todo los trabajadores más débiles. Por eso, esperan que esta vez la notificación pueda hacer reconsiderar a la autoridad municipal ajustándose a la Ley como todos los ciudadanos.



Sobre los recursos legales

Sarquís, afirmó que jurídicamente existe una fórmula más que se puede aplicar. Entiende que, la situación que mantiene firme el intendente municipal es irritable porque ya no lo acompaña la razón. Ademas, sostiene que hay apoyos jurídicos que han sido unánimemente sustentados por el máximo tribunal de Justicia de la Provincia y que esas causas han sido fundamentadas por otros jueces, que lograron afectación emocional a 60 familias recreínas.



Finalizando su comunicado, añadió que la a Justicia le está remarcando al Intendente que no tiene razón, que se deben reincorporar los trabajadores y trabajadoras que hace ya dos años están luchando por la petición de sus derechos y esperan, además, que a partir de la notificación se replantee y hayan propuestas desde el partido político al que pertenece, porque hay muchos de los derechos que están faltando a la ley en esta gestión.