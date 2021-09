Marley le costará 5 millones de pesos a Catamarca

Marley visitará Catamarca. El Aconquija pudo saber que traer al conductor y su equipo le costará a la provincia 5 millones de pesos, más viáticos. El dato del monto de la “promoción turística” molestó a empresarios que entienden que las prioridades del sector pasan por otro lado. El conductor mostrará por algunos minutos lugares sin servicios básicos y sin proyectos sustentables. Un futuro blef para intentar tapar gestiones oficiales que solo supieron quedarse en la superficie.

Hace rato que quiere bajar la producción de Marley. Pero, Catamarca está pobre de servicios o tiene servicios que no han sido reforzados lo suficiente, sin agua potable, sin energía, sin internet. Pendiente está aún la infraestructura básica. El Gobierno provincial se llena la boca de “turismo como política de estado” pero comete errores como competir con el privado. De manera que el conductor mostrará lo que no hay, lo que no hicimos. Todo ha sido improvisado y los años que pasaron hicieron el resto.

La propaganda puede volverse en contra cuando las localidades turísticas no están en condiciones de cumplir con las expectativas de los visitantes. Hay hoteles que se están cayendo a pedazos porque no los pueden sostenerlo, caso Hotel de Turismo de Andalgalá. Otro ejemplo, el empresario Felicia lo mantiene cerrado y el edificio está a media cuadra de la plaza. El emprendimiento del ingeniero Carrizo sobrevive apenas por esfuerzo personal.

El conductor nacional y su equipo se van a divertir, la van a pasar bárbaro con todo pago y por supuesto embolsarán una suma millonaria, pero el objetivo se desvirtúa atento a la situación que están pasando varias localidades del interior catamarqueño. Los proveedores no se han encontrado aún con las nuevas autoridades (Roberto Brunello y compañía) mientras todavía sobrevuela el fantasma del exministro Luis Mauvecín que se tuvo que ir por la ventana de atrás luego de una gestión terrorífica.

5 millones, más viáticos para 8 personas por 3 días. Eso sale Marley para que salga un ratito Catamarca en la TV nacional. Con ese dinero se podría hacer un montón de acciones que requiere el sector. Fortalecer prestadores, capacitaciones y atender los productos turísticos. La productora porteña se lleva buena guita, pero este tipo de movidas no le cierra o no les sirve a los trabajadores que quieren vivir del turismo. Otro negocio con plata del Estado.