Andalgalá: la Cuesta de La Chilca, intransitable y un peligro

Los docentes y comerciantes manifestaron su malestar por el estado de La Chilca, cuesta que comunica Andalgalá con Aconquija. No se comprende cómo el camino está intransitable cuando la Provincia compró una flota de máquinas que eran –supuestamente- para priorizar la conectividad. Aparte de los costos materiales (pinchadura o rotura de neumáticos) está el riesgo de vida por el peligro que es hoy la Chilca. ¿Las autoridades? ¿Los intendentes? ¿El senador? ¿El gobernador?

Los docentes que trabajan en Aconquija se quejan porque el camino está intransitable al punto que una persona debe conducir y otra ir caminando adelante sacando las piedras para no romper una rueda y poder pasar. La Cuesta de La Chilca en Andalgalá parece un rio lo que significa “tiempo” también para los trabajadores de la educación pues el viaje se hace en un tiempo superior al normal debido a que se transita a “paso de hombre”. Si las máquinas están, entonces falta gestión, control.

La semana pasada andaba la máquina de Vialidad por la mañana pero a la tarde ya no estaba. Al final fue como si no hubieran hecho el trabajo de mantenimiento porque quedó peor. Así nomás, una pasadita para cumplir con las horas máquina sin cuidar la calidad del trabajo vial que implica la facilidad o complicación para los docentes catamarqueños que enseñan en la zona y/o los comerciantes que transitan con destino a Tucumán.

Los docentes pinchan cubiertas en el mejor de los casos cuando no las destruyen por el mal estado del camino. Para las autoridades que no gastan en vehículos ni en combustible porque lo paga el Estado, les comentamos que un neumático hoy no baja de los 15 mil pesos. Los días corren y las autoridades no reaccionan acorde a la problemática. Un llamado de atención para los intendentes Cristian Gutiérrez (Aconquija) y Eduardo Córdoba (Andalgalá); el senador Horacio Gutiérrez; el Administrador de Vialidad e incluso del Gobernador que parecen más abocados a las elecciones que a solucionar problemática que afecta directamente a los vecinos con graves perjuicios.

Si no pueden llegar los docentes, los alumnos no tendrán clases. Los maestros y profesores hicieron llegar a nuestro Diario El Aconquija, el medio de comunicación de confianza de los catamarqueños, el reclamo porque entienden que no es solo lo material sino que es un riesgo de vida, por ejemplo se puede entrar mal en una curva por esquivar piedras y encontrarse con un vehículo de frente. Un peligro para todos porque es un camino muy transitado. Pero si pasa algo trágico por supuesto nadie será responsable, solo el destino. La política seguirá haciendo la gran Poncio Pilato.