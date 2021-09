Eduardo Córdoba en contra de que se financien obras de infraestructura con fondos mineros

El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, se expresó en contra de que se financien obras de infraestructura con fondos mineros. “Deberían tener otras fuentes de financiamiento”, sentenció. Hay que recordar que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión con los mandatarios comunales y senadores del oeste para avanzar y definir los trabajos a realizar.

“A mí me parece que es Andalgalá la que debe decidir sobre el potencial desarrollo y sobre algo que está más relacionado con una cuestión identitaria. Y que sigamos exigiendo a los municipios aquellas inversiones, por supuesto estructurales y transversales que reclama la región. Pero que no que se divida y no se utilicen los recursos que generan estos pasivos ambientales”, remarcó Eduardo Córdoba.

El Gobierno estableció la derogación de la Ley 5.128 para poner en marcha otra reglamentación para la asignación de los recursos mineros. “Se les ha pedido a los municipios que generen en proyectos, pero tampoco nos han dicho cuáles son esos montos. Me parece que, si eso no está preestablecido y hablado, puede haber inclusive algún debate sin fin y terminar en no ponernos de acuerdo entre los municipios del oeste”, agregó.

“Me parece también que la ejecución de las obras debería bajar por los municipios y deberían ser los que llamen a licitación. Yo vuelvo a rescatar la autonomía que nos daba la Ley 5.128. Si algo debo reconocer de esta propuesta es que la discusión queda en los cinco departamentos vinculados en las zonas de actividad minera y ya no así a los que están en el Valle Central o los que son del este”, detalló Eduardo Córdoba.

Eduardo Córdoba sobre la discrecionalidad de la nueva ley

De esta manera, el intendente dijo: “No me parece que esos recursos que son de la minería y se generan en el oeste tengan que ir a solucionar problemas; que deberían tener otros canales de financiamiento”. Por último, cuestionó la discrecionalidad que la nueva ley permitirá en el manejo de los recursos mineros. “El espíritu de la ley tiene que ser claro para que no sea poco discrecional a la hora de repartir esos fondos”, finalizó.