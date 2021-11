Se cayó un ventilador en el FASTA, descuido y falta de control del Ministerio de Educación de Catamarca

La mayoría de las veces se insiste en el estado de las escuelas públicas (con razón) pero poco se habla de las condiciones en las que se encuentran las escuelas privadas, a pesar de que las cuotas son altas e imperdonables. Por caso en el FASTA ubicado en la Capital de Catamarca se cayó hoy un ventilador pero por suerte no hubo que lamentar heridos. Según los padres, el colegio está bastante descuidado y los baños peor.

“Hola Diario El Aconquija, enviamos foto de hoy. Se cayó un ventilador en plena clase del Colegio FASTA Secundario (por calle Maipú) que está en estado deplorable y los baños dejan mucho que desear para un establecimiento que se precia de calidad” afirman los padres preguntando por qué no se controla desde Enseñanza Privada la situación edilicia del establecimiento y los peligros inminentes que implica dictar clases así.







Al identificar responsables mencionaron al Vicedirector de FASTA, Santiago Graffigna y al Apoderado legal, CPN Manuel Luna Claraso. “Este edificio se cae a pedazos, no nos dan bolilla y la limpieza es un asco… no se controla nada desde el Ministerio de Educación de Catamarca”, señalaron los padres para llamar la atención de la doctora Andrea Centurión, titular de la cartera educativa y que al parecer no sabe nada.





La Agenda oficial de Centurión



Mientras tanto, de acuerdo a la agenda oficial, las “escuelas técnicas de Santa María recibieron equipamiento informático. La ministra de Educación Andrea Centurión cerró su visita al departamento Santa María con la visita a las escuelas técnicas EPET Nº5 y EPET Nº13 donde hizo entrega de 40 computadoras de escritorio. Este equipamiento informático fue financiado por el Fondo de Financiamiento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional”.



Al respecto, a través de su página oficial de Facebook el Ministerio de Educación de Catamarca dijo que esto se ha hecho “en el marco de lo establecido en la Ley de Educación Técnica Nº 26.058″. Sin embargo, la ministra agradeció los aportes constantes del nombrado Ministerio que corresponde a Nación -que siempre ha dado respuesta a las gestiones y proyectos que hemos presentado jurisdiccionalmente-, dijo Andrea Centurión”.



“En ambas instituciones Centurión recorrió las instalaciones, dialogó con el personal docente y con los alumnos”. Además, “se interiorizó de las necesidades y requerimientos planteados por cada escuela para continuar dando respuesta a los pedidos”. De hecho, aseguran tener “la responsabilidad de acercar soluciones que promuevan la capacitación profesional y fomenten el empleo en las y los jóvenes de nuestra provincia, remarcó la titular de la cartera educativa”.