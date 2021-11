INTA Catamarca busca incorporar profesionales de todo el país. Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, anunció que necesitan dos investigadores para la provincia, un especialista en recursos hídricos y otro en extensión de producción pecuaria. Además, aseguraron que podrían solicitar en sus filas un profesional en Higiene y Seguridad para el Centro Regional Catamarca-La Rioja con asentamiento en suelo catamarqueño.



Respecto a los requisitos solicitados por INTA Catamarca, el postulante tendrá que contar con su título universitario no menor a cuatro años. De hecho, deberá tener conocimiento en Ingeniería Agrónomo, I.R.N.R.Z.A., Ingeniería Agropecuario e Higiene y Seguridad. Según informaron los pedidos. Además, los títulos tienen que ser entregados por organismos oficiales o privados con reconocimiento oficial. Es más, en lo posible piden posgrado afín con el puesto de trabajo.







Según lo trascendido en la prensa, las postulaciones podrán vigencia a partir del 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Allí, seleccionarán a tres profesionales para las siguientes áreas de formación: por un lado, el Investigador en el Área de Recursos Hídricos ingresará a la Planta No Permanente con una remuneración bruta de entre $88.787 y $106.957, más un plus de $38.375. El cargo requiere que tengan la capacidad de diseñar y evaluar tecnologías de acceso al agua, para planificar y gestionar recursos institucionales y divulgar la información técnica a través de los medios de comunicación.



Requisitos para los puestos de trabajo



Los Extensionista con Orientación en Producción Pecuaria, también en Planta No Permanente cobrarán un sueldo entre $88.787 y $106.957 más un plus de $50.147, deberán trabajar en proyectos Transferencia y Extensión y en el desarrollo rural. Desde allí, tendrán que innovar la orientación de la producción ganadera. Además, tendrán la obligación de asistir en temas productivos, referidos a la producción pecuaria y uso de agua para fines múltiples.



Los Profesional de Higiene y Seguridad Laboral trabajarán en Planta No Permanente, con un sueldo que va desde $82.021 hasta $92.703 un plus de $38.375. Allí tendrán que coordinar las tareas de asesoramiento, participando además en la implementación de un programa de prevención de accidentes de laborales. De hecho, deberá tener un registro de los accidentes de trabajo y producir informes que indiquen las causas y medidas de cuidados. Además, deberán asesorar y proponer nuevas medidas en el area destacada, a su vez, informarán sobre la compra de elementos de protección personal e insumos para los trabajadores