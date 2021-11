Valle Viejo: el Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe culpó de provocadoras a las menores abusadas

El director del Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe, culpó de provocadoras a las menores abusadas en la ciudad de Valle Viejo. Cabe recordar que las adolescentes han sido sometidas al encierro, doblegadas a escuchar todo tipo de malas palabras y privadas de salir del aula. Además, pudo conocerse que el total de víctimas hasta el momento son tres y tienen apenas 12 años de edad.



Sin embargo, la familia de las menores abusadas, hicieron pública la denuncia a través del abogado Víctor García. De hecho, le comunicó a la prensa local que cuándo las autoridades del colegio de Valle Viejo, se enteraron de los abusos decidieron prohibiéndoles salir a los recreos. Como si fuera poco, a pesar del aberrante sometimiento, les clausuraron las ventanas para que no tengan contacto con los victimarios.







Además, el abogado mencionó que las alumnas habrían sufrido diversos tipos violencia institucional. De acuerdo con lo que trascendió en la prensa, las máximas autoridades de la escuela, les comunicaron a los padres de las víctimas que ellas han salido provocar por eso les prohibió salir a los recreos. La absurda explicación que dio la instrucción fue para que las niñas no tengan contacto con los agresores.



El colegio prefirió desvincularse del tema



Al respecto el abogado García, repudió que no las dejaran salir los recreos, tal vez para pedir ayuda, prefirieron ponerles seguridad a las ventanas. Al parecer, quienes sometieron a niñas a los abusos sexuales, son alumnos de la institución. Sin embargo, en vez de socorrer a las víctimas, el colegio les puso a disposición una especie de seguridad personal para que no haya contacto entre las adolescentes y los compañeros denunciados.



Para cerrar, García aclaró que la denuncia ya está radicada en el Precinto Judicial N° 10. Allí establecieron que las menores han sido expuestas al manoseo constante, les han tomado fotografías sin sus consentimientos y le han hecho intimaciones respecto a sus atributos corporales, anunciándoles que serían violadas. Por eso, es que el abogado pretende que esta situación no pase desapercibida.