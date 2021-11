Capital de Catamarca: Malas condiciones del trasporte para chicos con discapacidad

Padres de alumnos que van a la Escuela 34 de capacitación laboral para chicos con discapacidad de la Capital de Catamarca se quejaron por el mal estado del transporte. Las combis no tienen aire, las ventanillas rotas, algunas abren y otra no. Sucias adentro, mucha tierra, recordando que algunos tienen problemas de bronquios o alergias. A veces no hay transporte y los chicos no van a escuela varios días. El Director Chávez se tira la pelotita con el Parque Automotor y Educación y parece que las represalias serian al final para el chofer (lo quieren suspender).



A través de su cuenta personal de Facebook, Susana Edith Santillán expresó: “Hoy como casi todos los días, digo casi porque varios días en la semana no sucede, viene la combi a buscar a Zarina para llevarla a la escuela. Hoy con 30 grados de calor viene una combi sin aire acondicionado”. Pese a tanta incertidumbre, la mujeres exclamó: “¿les parece que esta combi en esas condiciones para que viajen estos niños?”.









Asimismo, dijo que “no están en condiciones ni siquiera para que viajen la acompañante y el chófer porque también tenemos que pensar en ellos, también son seres humanos”. Con mucho dolor, Susana, expresó que “es injusto” que le digan que “la Combi hoy no va a andar porque está rota, no hay quien la maneje o porque no hay acompañante”. “¿En qué cabeza les cabe que hace como 2 semanas atrás con el terrible calor que mandaron una combi que no se abría ninguna de las ventanillas? Por favor, ¿no piensan en las personas que viajan ahí?”, comentó.



Sin embargo, afirmó: “Ah pero para las elecciones hay combi para llevar mercadería, hay combi para llevar gente a las reuniones, hay Combi en buen estado con nafta, con chófer y con aire acondicionado”. Seguidamente, afirmó: “Me da una impotencia y mucho dolor ver como viaja mi hija y sus compañeritos en esas condiciones y que a nadie le importe nada. Yo le pregunte al director de la escuela y me dijo que él hizo el reclamo y que más de eso no puede hacer”.





La impotencia y el dolor de una madre



Además, comunicó: “Bueno, de ahora en más yo como mamá de una nena con Síndrome de Down, y que ella lo necesita, me comenzaré a mover y si algún papá o mamá me quiere acompañar bienvenido sea”. Al respecto, Susana, quien vive en la Capital de Catamarca, dijo: “Pregunto al Gobierno que se le llena la boca hablando de la igualdad. ¿De qué igualdad habla en estos casos y donde quedan los derechos de estos niños?, ¿Dónde están sus obligaciones?



A modo de conclusión, Santillán formuló: “Me canse de que se tiren la bolilla, que la culpa es de educación, que la culpa es de automotores. Yo no sé quién tiene la culpa, y no estoy buscando culpables”, por ese motivo, la mujer hizo hincapié en que está “buscando soluciones para todos los niños, lo único que quiero es que preocupen y que se ocupen como corresponde, nada más”. Para finalizar escribió: “Soy mama de una alumna de Escuela de Educación Especial Treinta y cuatro”.