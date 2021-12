Capital de Catamarca: aparte del destrato, Reconocimiento Médico humilla a los docentes

Una maestra de la Capital de Catamarca denunció, a través de las redes sociales, que aparte del destrato, Reconocimiento Médico humilla a los docentes. En este marco, relató la situación que vive en torno a su salud y la falta de soluciones concretas por parte del organismo. Para peor, la hacen quedar mal en público desmintiéndola y denigrándola aprovechando que están en el poder.

“Colegas, quiero informales que Reconocimiento Médico me citó para mañana. El Sindicato Docente de Catamarca (SiDCa) me comunicó que dicen que no tienen ningún informe neurológico y que todo mi cuadro es psiquiátrico. Si, tengo depresión por no saber que ocurre con mi cuerpo por falta de diagnóstico. También dicen que hay quejas de directivos y colegas porque falto y no cumplo mis obligaciones”, detalló la docente.

La profesional de la Capital de Catamarca agregó: “Dicen que tomar hs interinas en secundaria ante la posibilidad de cierre de los IES es una avivada de mi parte. ¿Cómo puedo concursar en mi estado por más títulos y formación que tenga? Como todos, necesito preservar mi fuente de ingresos. Mi lucha es en vano, contra un sistema perverso y psicópata contra los docentes. Voy a concurrir con mis pruebas, pero francamente no espero conseguir nada”.

“Que prueben que soy mala profesional. Que prueben que alguna vez me negué a cubrir a un colega y que falté sin aviso ni justificación a una clase. Lo único que me resta decir es que me duele que el sistema educativo se vea arruinado por gente como esta. Me expuse, me humillaron, pero fui por un momento la voz de muchos docentes enfermos y privados del derecho de poder recuperarnos”, concluyó.

El trato de Reconocimiento Médico hacia Cecilia Bensadon en la Capital de Catamarca

En la jornada de ayer, UDA repudió el trato de Reconocimiento Médico hacia la docente, Cecilia Bensadon. Hay que recordar que la mujer que trabaja en la Capital de Catamarca, tuvo que exponerse en un video, el cual se viralizó rápidamente, para dar a conocer su historia y sus problemas de salud. En esta línea, el sindicato comunicó que la situación de la profesional es de extrema gravedad y que el Gobierno debe actuar.