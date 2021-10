En las últimas horas, Hugo Ávila atacó con dureza a Guillermo Ferreyra. Asimismo, el diputado provincial y candidato a su reelección criticó al presidente del espacio de Frente de Todos Marcelo Murúa, luego de haberlo cuestionado por el extraño convenio que tiene con el intendente de Fray Mamerto Esquiú.



Por otro lado, Marcelo Murúa aseguro que todos conocen las urgencias electorales por las que estaría atravesando el diputado Ávila. Además, respecto a ello, dijo que eso no le da derecho a decir cualquier cosa, más cuando ensuciar a las personas de una forma tan liviana.





También, cuestionó las palabras de Hugo Ávila cuando dijo que darle tierras al intendente Ferreyra es como otorgarle la adopción de niños a un pedófilo. Al parecer, esas infortunas habladurías las dijo plena sesión tras criticar el traspaso de tierras dictados por la Provincia al departamento chacarero para nuevos espacios verde en la zona de El Hueco.



Líquidos cloacales en donde será la reserva natural

Al parecer, Ávila redobló la apuesta y dijo es totalmente indefendible que el Gobierno provincial quiera darle al intendente Ferreyra 115 hectáreas de la zona de El Palmar. Además, afirma que no cree que los convierta en una reserva natural, porque él contaminó ese espacio arrojando líquidos cloacales con camiones de la Municipalidad.



Por otro lado, informó que tomó estado parlamentario el proyecto que plantea la prohibición para vuelos que no sean sanitarios. “Se está usando este avión para vuelos de placer y comodidad de los funcionarios. Todavía no se realizó ningún vuelo sanitario y el costo operativo es altísimo, 7.000 dólares la hora y ya lleva más de 50 horas”, publicó en Facebook.