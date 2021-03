Can agresivo: miembros de la Policía de Catamarca le dieron un tiro a un perro y como no moría, lo ahorcaron

Miembros de la Policía de Catamarca intervinieron tras la denuncia de una vecina por un perro agresivo que la mordió. Luego de llamar al 911, llegó el móvil que cargó al animal y lo llevó a un descampado donde le dio un tiro con el arma reglamentaria. Como el perro no murió en el acto decidieron ahorcarlo para terminar con el can. Más tarde la dueña iba a la Comisaría a reclamar el animal que era de su propiedad. Por este hecho se inició sumario a policías de la Comisaría novena.



De acuerdo a la información a la que accedió El Aconquija, una vecina denunció que en la zona de la Comisaría novena había un perro agresivo en el fondo de su domicilio y que la había mordido. Llama al 911 y el 911 se comunica con la dependencia policial que mandan un móvil a cargo de un oficial de apellido Granillo en compañía del agente cabo Navarro como chofer que, se dirigen al lugar para constatar los hechos e intervenir directamente.



Granillo y Navarro se desplazan hasta la casa de la denunciante y ella les ratifica que había sido mordida por el can. Lo cargan en el móvil al perro y lo llevan camino a La Ripiera de SFVC donde le meten un tiro en la cabeza. Pero no termina ahí la historia. Falta relatar que el perro no murió inmediatamente por lo que lo ahorcaron; entretanto la dueña del perro lo andaba buscando, convencida que el animal estaba vivo y que solo había sido trasladado por los efectivos.



En efecto, ayer la mujer dueña del animal se dirige a la Comisaria novena para retirar el can, la intención era llevarlo a otra vivienda. En la Comisaría se empiezan a mirar porque algunos no sabían que el perro yacía tirado en un basural ejecutado con el arma reglamentaria de la Policía de Catamarca. Cuando los efectivos se dirigieron al lugar del hecho, el animal aún no había muerto, con una herida de bala pero vivo. Así que decidieron ahorcar al perro para terminar con su agonía.



Por este hecho estaba reunido el Comisario Sacaba y el Subcomisario Córdoba. El Jefe de Policía habría dado directivas de iniciar sumario a los efectivos de la Novena. Los vecinos sostienen que la Policía de Catamarca se extralimitó tomando decisiones que no le corresponde y que se podría haber procedido de otra forma para preservar la vida del animal. Otros aseguran que estos animales sueltos en la vía pública son un peligro; y que si los dueños no toman carta en el asunto que hay que sacrificarlos, porque, es la vida del perro o la nuestra.