Según la querella Naim Vera actuó “de manera premeditada” al matar a Brenda Micaela Gordillo

Este jueves 6 de mayo tuvo lugar la segunda jornada del juicio por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Durante el debate y tras las declaraciones de los testigos la querella aseguró que quedo demostrado que Naim Vera actuó “de manera premeditada”. Cabe recordar que hasta el momento declararon amigos del único imputado, vecinas del lugar donde ocurrió el hecho y las amigas de la víctima.

El primer testigo de la jornada dio uno de los relatos más contundentes del debate. Facundo Manzur Soria, se presentó como uno de los amigos de Naim Vera, pero aseguró que hoy su relación “es nula”. Durante su testimonio relato como, días previos a que se cometiera el femicidio de Brenda, el imputado ya había manifestado que quería matarla. Mientras que contaba los hechos llego a quebrarse en más de un momento.

“Nunca creí que podía hacer algo”, manifestó en reiteradas ocasiones. El testigo fue a la primera persona que Naim Vera recurrió luego de matar a Brenda Micaela Gordillo. Al rededor de las cinco de la mañana el femicida se comunicó con su amigo, pactaron un encuentro y fue allí cuando le declaró lo que había hecho.

“Él viene a la casa, salgo afuera y lo veo. Estaba ahí agarrándose la cabeza y le pregunto qué pasó y él con los ojos medio llorosos me dice ‘la maté’. Yo me agarro la cabeza y llorando le digo te arruinaste la vida”, testificó Facundo Manzur Soria. El joven también aseguró que no conocía a la víctima, solo sabia que estaba saliendo con Naim Vera y que estaba embarazada.

Otros testimonios durante el juicio por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo

A las afuera del recinto se acumulaba un gran grupo de personas acompañando y pidiendo justicia por Brenda Micaela Gordillo. Mientras que esto sucedía en el interior declararon las amigas de la víctima quienes tildaron a Naim Vera como “el Tóxico”. En este sentido detalles sobre la relación que mantenían. Por otra parte, también brindaron su testimonio sobre la noche del femicidio las vecinas del departamento donde el acusado mato a su novia.

Iris Marcela Bulacios y su hija Carla Moreno Bulacios viven en los dúplex ubicados en Maestro Quiroga, lugar donde ocurrió el hecho. Ambas coincidieron en gran parte de sus relatos. En él mencionaron el fuego que vieron en la parrilla al rededor de la una de la mañana como así también el “olor extraño” que sintieron. En el relato de la madre se mencionó a un segundo individuo presente en el lugar, pero esto no pudo comprobarse.