Caso Brenda Micaela Gordillo: mañana darán el veredicto final

Luego de una intensa jornada, el tribunal de la Cámara Penal N° 1 adelantó que mañana darán el veredicto final por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Durante el día se presentaron los alegatos y las autoridades decidieron pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 9:00 horas. En este marco, la querella y la Fiscalía solicitaron condenar a Naim Vera a prisión perpetua.

En los alegatos, los fiscales remarcaron la relación de pareja que existía entre Brenda Micaela Gordillo y el femicida Naim Vera Menem. Por este motivo, mantuvieron la calificación de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio” solicitando la pena máxima. Por su parte, la querella representada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, se unieron al pedido.

Mientras tanto, la defensa a cargo del abogado Gonzalo Ferreras, expresó: “El hecho está acreditado y confesado por el acusado. Los agravantes no deberían ser tenidos en cuenta, si bien existía un vínculo, no existió una relación de pareja”. Además, citando antecedentes, declaró que no se trató de un femicidio. Uno de los principales argumentos fue el de remarcar que la joven habría mentido sobre un embarazo que nunca existió.

Según agregó, Brenda Micaela Gordillo “habría truncado los planes que Naim Vera tenía para su futuro”. En este marco, pidió que la condena sea por homicidio simple y por homicidio doblemente agravado. Luego de la presentación de alegatos y la decisión de los jueces, hubo incidentes en las afueras del recinto por parte de las personas que esperaban escuchar la decisión final.

La evolución del juicio

A lo largo de seis jornadas, se ha llevado a cabo el juicio oral y público contra el femicida Naim Vera. Por la Cámara Penal pasaron una serie de testigos que permitieron dar cuenta de lo que sucedió aquella noche y previo a esto. Amigos del femicida, de la víctima, vecinos, policías y psicólogos aportaron su versión de lo que sucedió. Finalmente, y luego de tanta espera, mañana se conocerá el veredicto final.