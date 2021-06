La joven que denunció a Elpidio Guaraz rompió el silencio: “Tengo muchísimo miedo”

El pasado miércoles una joven de 20 años denunció penalmente al intendente Elpidio Guaraz por abuso sexual. En ese momento no se dieron detalles de lo sucedido, pero este sábado se rompió el silencio y por medio de un posteo en Facebook ella contó su historia. En el crudo relato la víctima expresó: “Tengo muchísimo miedo de lo que pueda llegar a pasarme y quiero luchar por seguir viviendo”.

“Para los que no me conocen mi nombre es Caro tengo 20 años de edad, y hago esta publicación para contar la situación por la que estoy pasando”, escribió en las primeras líneas del posteo. Por medio de la cuenta de Mujeres Organizadas Catamarca se viralizó el relato de la denunciante del intendente de Bañado de Ovanta por abuso sexual agravado.

“Mi ex pareja Ramón Elpidio Guaraz actual Intendente del departamento Santa Rosa abuso de mí en reiteradas oportunidades”, relató. “Mediante toda la relación me extorsionaba, me amenazaba y me acosaba todo el tiempo. También me golpeó y me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Estoy hablando de 4 años de relación, todo comenzó cuando yo tenía 16 años e iba en cuarto año de mi secundaria”, explicó.

“Nunca me dejo en paz y nunca entendió que ya no quería estar más con él”, detalló. Según el relato de la joven de 20 años pudo poner un punto final a esto el miércoles 2 de junio, cuando radico la denuncia penal contra su presunto abusador. Ante esto, aseguró que “este nefasto sujeto no hizo otra cosa que arruinarme la vida”, refriéndose a Elpidio Guaraz. Tras esto, se presentó una segunda denuncia por parte de Shirli Cordero, quien aseguró que fue acosada y amenazada por el intendente.

El pedido de la denunciante de Elpidio Guaraz

“Esta persona tiene mucho poder político y es muy peligrosa, necesito pedir ayuda a la Justicia para que actúen urgentemente”, reclamó la joven en la publicación. En este sentido expresó tener “miedo” de que la “encuentre y me haga daño a mí, y a quienes me están asistiendo”. “Esta persona mandaba a vigilar mi casa”, comentó y agregó que “él estaba tranquilo cuando yo estaba bajo llave en mi habitación”.

“Hoy estoy resguardada, y escondida. Nadie tiene información de donde me encuentro, solo las personas que me están ayudando”, informó y llamo la atención de quienes pasaron por algo similar. “Sentirán miedo de hablar porque quizás de alguna manera se vinculan económicamente con él por el cargo que ostenta, pero es ahora el momento de que toda esa coacción y abuso terminen. Tenemos que decir basta a todo tipo de abusos recibidos por este monstruo”, concluyó apuntando a Elpidio Guaraz.