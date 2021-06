Elpidio Guaraz se enfrenta a una nueva denuncia y a insistentes pedidos de detención

Durante la última semana el intendente Elpidio Guaraz ha estado en la lupa mediática por las dos denuncias de abuso y acoso sexual que se presentaron en su contra. Cómo si no fuera poco, ha trascendido que se enfrenta a una nueva por acoso laboral. A toda esta situación se suman los insistentes pedidos detención y de suspensión de su puesto en el municipio de Bañado de Ovanta.

En diálogo con los medios locales el nuevo denunciante relató como el jefe comunal lo hizo despedir dos veces consecutivas. En un principio, Francisco Tolotti, de 30 años trabajaba como delegado comunal de la localidad Ampolla, del departamento Santa Rosa. Allí ingreso en agosto de 2016 y “el 5 de enero de 2019, cuando fui a cobrar, me dijeron que en las planillas no estaba y así me quedé sin trabajo. Nunca me informaron nada”, relató.

“Traté de comunicarme con Elpidio Guaraz, pero nunca me atendió y decidí buscar otro trabajo porque tenía deudas”, comentó. De esta manera al poco tiempo consiguió trabajo en una empresa privada, hasta que el intendente catamarqueño se enteró. “Un día él pasó y me vio en ese lugar. Al otro día, cuando llegué, me dijeron que entró, pidió la planilla de los empleados. Vio mi nombre y solicitó que me despida, porque si no iban a tener problemas con la habilitación”, aseguró el joven.

De esta manera, ante la aparición de las dos denuncias por abuso sexual que se presentaron contra el mandatario presentó su acusación. La misma es por acoso laboral y hoy en día la causa se encuentra a cargo del fiscal Ezequiel Walther. Sobre las otras acusaciones expresó: “No me sorprende para nada, porque él se maneja como un caudillo, como si el municipio fuera su estancia, y quien sea que lo mire feo es despedido”.

¿Cómo continúan las denuncias por abuso sexual contra Elpidio Guaraz?

En relación con la causas por abuso y acoso sexual que se presentaron en contra de Elpidio Guaraz no ha habido grandes avances por parte de la justicia. Desde la defensa de ambas víctimas se exige la inmediata detención del intendente, y por parte de la víctima de abuso se ha postulado que “tiene los medios para entorpecer el proceso judicial”. Por su parte, Shirli Cordero, quien presentó la segunda acusación, sostuvo: “Hay más mujeres que pasamos por los acosos.”