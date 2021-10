La familia de Brenda Micaela Gordillo sigue pidiendo justicia en una nueva marcha. Parientes y amigos de Brenda cortaron las calles del microcentro, reclamando que la condena a prisión perpetua en contra de Naím Vera siga estando firme. Recordemos que el femicida fue sentenciado en el mes de mayo y su abogado objetó las desventajas de la sentencia.



Por su parte, la manifestación tuvo como lugar de concentración frente a los Tribunales. Se dio bajo los sentidos de dolor, carteles y gritos con la palabra latente de “justicia”. Seguido a esto, María Espeche, madre de la víctima, dijo a los medios presentes que no recibió más novedades respecto a la causa, a la cual espera que se realice una condena firme. Pidió que con desesperación que el asesino no vuelva a la calle.



Al no tener ninguna novedad, el grupo afectivo de Brenda Micaela Gordillo marcha para que les briden una solución respecto a la sentencia del condenado. Además, apuntaron en que esta persona no merece estar salir en libertad, luego de quitarle la vida a la joven. No van a permitir que le bajen años de prisión al femicida para que mañana o pasado salga y vuelva a cometer otro femicidio añadió con tristeza María Espeche.



Las marchas seguirán su curso

Siguiendo la línea de sus palabras, la madre de Brenda dijo que seguirán marchando mientras no tengan respuestas. Asimismo, piensa que la Justicia no le va a dar lugar a la casación “de este abogado del mismo diablo”. Además, explicó que “los jueces han mantenido la idea de bajar la condena”, pero remarcó que “luchará hasta el cansancio para que ello no ocurra”.



Recordemos que, según la investigación, el asesinato ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 2020. En dicha ocasión, Naim Vera mantuvo una violenta discusión con Brenda Micaela Gordillo a quien mató por asfixia metiéndole un trapo en la boca. Luego de esto, decidió deshacerse del cuerpo quemándolo en una parrilla siendo desmembrado por el fuego, después abandonó una parte en un contenedor cerca de la Ruta Provincial N° 4.