Trabajadores de la empresa láctea Cotalí cortaron la ruta ¿por qué motivo?

Los trabajadores de la empresa láctea Cotalí cortaron la Ruta Provincial N° 41, el motivo de la protesta fue la falta de estabilidad laboral. El grupo de empleados teme perder su lugar de trabajo cuando el establecimiento cambie de nombre. En los últimos días se manifestaron solicitando que se revean algunas decisiones tomadas por las autoridades del Gobierno de Catamarca.

Jorge Agüero, delegado de los trabajadores de Cotalí, manifestó: “Queremos estabilidad, un salario digno. Vivimos cansados de tantos años de lucha, ellos vienen y son aves de paso, están un tiempo, no le reditúan a la empresa, se van y nos dejan en la peor miseria. Queremos que se aclare esta situación, estaría bueno que venga el ministro así le explicamos personalmente”.

“En un tiempo cuando les convenía éramos privados, y cuando no, del Estado. Hoy nos confirman que somos del Estado, pero el problema es que no aceptamos la tercera parte de la sociedad. No queremos a esas dos personas y vamos a seguir insistiendo, por más que el ministro Aldo Sarquís lo haya aceptado”, expresó Jorge Agüero representando el pedido de los empleados.

Los reclamos comenzaron hace algunos días por el miedo a que la tradicional empresa desaparezca al cambiar el nombre. Además, los trabajadores de Cotalí advierten la posibilidad de que se ponga en juego la estabilidad laboral de los 23 empleados que actualmente prestan servicio en Valle Viejo. Hay que recordar que en el primer día tomaron el ingreso al establecimiento.

Entre los reclamos exigen que se disuelva el triunvirato que se formó entre el Gobierno provincial; Agro Industrias Catamarca (AICAT) y dos empresarios del medio. “A esas dos personas, empresarios que quieran agarrar el destino de la empresa, no las queremos nosotros. Porque el primer día ya quisieron sacar rédito propio para el beneficio de ellos”, sentenció Jorge Agüero.