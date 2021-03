Fantino a la Tarde: Intendentes se vacunaron con las dos dosis de la Sputnik V en Catamarca

Catamarca fue noticia en la TV nacional, en particular, el programa “Fantino a la Tarde” donde la reconocida periodista Fanny Mandelbaum hizo una grave aseveración. A propósito de las dosis de Sputnik V disponibles para la población y la lógica del Gobierno catamarqueño, Mandelbaum denunció que “intendentes catamarqueños jóvenes ya se vacunaron con las dos dosis” y que los argentinos “no sabemos cuántas dosis se perdieron”.

“Cuando vos decías una, no es una. A mí me llegó de Catamarca un montón de intendentes e intendentas menores de 40 años que se han vacunado con las dos dosis. Y te estoy hablando del mes de enero. O sea que nosotros no sabemos qué cantidad de dosis se perdieron para las personas que están en situación de riesgo”, expresó Mandelbaum en el programa de Alejandro Fantino que se emite por América TV.

Con el argumento de que hay información que el Gobierno no puede dar a conocer de manera pública, la lista de los vacunos es un secreto de Estado y se guarda bajo 7 llaves. Entretanto trascienden nombres de personas vinculadas al círculo rojo o al poder de turno que tienen acceso a la Sputnik V mientras el grueso de la sociedad está lejos de ser vacunada. El problema es, como remarca Mandelbaum, que se deja personas mayores y/o en situación de riesgo sin vacunar.

El problema es la escasez de la Sputnik V y el criterio de distribución. Llegan pocas vacunas y esas pocas dosis van destinadas a los privilegiados de la política, quitándole esa posibilidad a personas comunes o vecinos catamarqueños de a pie que reúnen todos los requisitos para ser prioridad y no lo son. Asimismo, la sociedad fue testigo de que se perdieron dosis. Simplemente se anunció un número y luego había menos de lo publicitado por medios oficiales. Nadie habla después de la diferencia.

El Aconquija ha presentado varios casos donde el único requisito era ser hijo/a de, novio/a de, esposo/a de, pareja de, amante de, para recibir la Sputnik V. Lo llamativo es que esa información es negada por el oficialismo y sale de los mismos familiares de los funcionarios del Gobierno peronista que conduce Raúl Jalil porque publican en sus redes sociales o estado de WhatsApp el carnet que confirma que fueron vacunas antes que el personal de servicio esencial y los sectores más vulnerables.