José Traverso: “El gobierno negrea a los trabajadores en el ámbito de la salud”

El titular de Salud en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca), José Traverso, reclamó soluciones para el personal sanitario precarizado. “El gobierno negrea a los trabajadores en el ámbito de la salud”, expresó indignado sobre el tema. Por otro lado, se refirió a la situación del Hospital San Juan Bautista y el deplorable estado en el que se encuentra.

“No quiero hablar en contra de los legisladores de la oposición, pero los problemas de la salud pública en Catamarca vienen desde hace muchos años; en este y otros gobiernos”, declaró José Traverso en diálogo con Radio República. El representante del sector volvió a apuntar a las autoridades para luego reclamar soluciones urgentes en el sector sanitario local.

Siguiendo con sus declaraciones, indicó que el sector de la Salud es donde hay más trabajadores precarizados. “Mis compañeros coinciden en que el Hospital San Juan Bautista está muy deteriorado y al parecer no se le va a hacer nada más, para construir uno nuevo”, comentó. Hay que recordar que en las últimas jornadas este nosocomio sufrió grandes inconvenientes causados por los temporales y la falta de mantenimiento.

Sobre la construcción de un nuevo hospital dijo: “Cuando se hacen grandes obras se producen grandes robos”. La falta de atención en el HSJB es preocupante, cada vez que hay precipitaciones en las inmediaciones colocan baldes y el personal de limpieza tiene que sacar agua de los pasillos. Pese a que el lugar es relativamente nuevo, los gobiernos lo descuidar y fue cayendo al punto de creer que es más barato hacer uno nuevo que ponerlo en condiciones.

Por otro lado, José Traverso agregó: “No podemos estar en desacuerdo en que se construya un nuevo hospital. No se puede brindar salud cuando el trabajador no tiene su propia salud”. Semanas atrás el representante de ATE Salud manifestó su “tristeza” por la situación de los centros de salud en la provincia. “Que se llueva no es nada nuevo, la escena se repite todos los años”, sentenció.