Fray Mamerto Esquiú: El concejo deliberante protagoniza la novela del otoño

El año pasado Valle Viejo dio la nota por los enfrentamientos entre el Concejo Deliberante y la intendenta de la ciudad. Este problema se resolvió. Pero ahora afloraron los conflictos en el seno del órgano legislativo municipal de Fray Mamerto Esquiú. Mañana a las 10 intentarán por sexta vez este año hacer la sesión preparatoria. Las otras cinco veces fracasó por diferencias entre los ediles.

El Concejo Debería estar funcionando desde los primeros días de febrero. Pero el enfrentamiento entre concejales y con el intendente frenó la actividad. La primera sesión es vital. Allí los concejales eligen al vicepresidente del cuerpo y se conforman las comisiones de trabajo. Además en la sesión preparatoria es donde los ediles de la ciudad se fijan día y hora para las sesiones ordinarias del período legislativo que ya debería haber iniciado y todavía sigue en la gatera.

“Esperamos que para el miércoles la sesión preparatoria se desarrolle con normalidad, y que no salga el intendente Guillermo Ferreyra con sus viajecitos relámpagos, como nos hizo en las últimas convocatorias. Es lamentable lo que está sucediendo, y esto es porque hay intereses de no querer hacer que funcione el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, y que desarrolle sus actividades normales”, señaló la presidenta del cuerpo Susana Acosta.

Denuncia

Por su parte la edila de Juntos por el Cambio Verónica Segura apuntó con munición pesada contra Susana Acosta. La concejal sostuvo que el órgano legisferante municipal no funciona porque, la presidenta del Concejo “tiene una postura muy cerrada en lo que quiere, en sus intereses personales y no tener una sesión ordenada y consensuada por el cuerpo y cumplimentar con lo que nos exige la tarea administrativa es lamentable”.

“Esta es la gestión que nosotros venimos peleando fuertemente dentro de nuestro Concejo Deliberante que hoy, lamentablemente, no podemos consensuar con la presidenta del Concejo, Susana Acosta, porque hay intereses personales y cuando esas cosas pasan truncan una gestión y eso no debería suceder. Tuvimos una reunión en donde no logremos ponernos de acuerdo, pero coordinamos que vamos a sesionar el próximo miércoles en la sesión preparatoria, la cual no la pudimos finalizar y se cerró en minoría porque dos concejales se levantaron de sus bancas y se fueron”, cerró Segura.