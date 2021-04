Nuevamente no hubo sesión en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

En el último año, los conflictos entre los municipios y los concejales han sido moneda corriente en Catamarca. En el 2020, Valle Viejo fue el protagonista, ya que había una pelea entre ediles y las autoridades. En este 2021, Fray Mamerto Esquiú agarró la posta. En febrero debían comenzar a funcionar el órgano, pero todavía no lo hizo. Ayer nuevamente no hubo sesión el Concejo Deliberante y siguen las declaraciones cruzadas.

En la sesión que estaba programada para este miércoles se debían renovar los cargos en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú. Horas antes del inicio de la misma, el intendente Guillermo Ferreyra comunicó que no iba a poder asistir porque se encontraba en otra provincia. Susana Acosta quedó a cargo del municipio, y a pesar de que había quórum, decidió no realizar el encuentro.

Esto no cayó bien en la oposición. Desde el bloque de Juntos por el Cambio indicaron que esta no es más que una nueva maniobra del intendente de Fray Mamerto Esquiú para que los cargos más importantes dentro del Concejo Deliberante queden en manos de oficialistas. Además pusieron en duda que “justo en Semana Santa Guillermo Ferreyra se fue a otra provincia a hacer ‘trámites oficiales'”.

Denuncia contra Susana Acosta

Por su parte la edila de Juntos por el Cambio, Verónica Segura, apuntó con munición pesada contra Susana Acosta. La concejal sostuvo que el órgano municipal no funciona porque, la presidenta del Concejo “tiene una postura muy cerrada en lo que quiere, en sus intereses personales y no tener una sesión ordenada y consensuada por el cuerpo y cumplimentar con lo que nos exige la tarea administrativa es lamentable”.

“Esta es la gestión que nosotros venimos peleando fuertemente dentro de nuestro Concejo Deliberante que hoy, lamentablemente, no podemos consensuar con la presidenta del Concejo, Susana Acosta, porque hay intereses personales y cuando esas cosas pasan truncan una gestión y eso no debería suceder. Tuvimos una reunión en donde no logremos ponernos de acuerdo, pero coordinamos que vamos a sesionar el próximo miércoles en la sesión preparatoria, la cual no la pudimos finalizar y se cerró en minoría porque dos concejales se levantaron de sus bancas y se fueron”, cerró Segura.