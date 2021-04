Andalgalá: polémica minera por perforadoras en Agua Rica en medio de un estallido de Covid-19

Andalgalá es centro de información en Catamarca. Al estallido de casos de Covid-19 se suma el “enfado y fastidio” del intendente Eduardo Córdoba (UCR-Cambiemos) por fotos de camiones perforadores que habrían entrado por Santa María rumbo al proyecto minero “Agua Rica” ubicado en la Perla del Oeste. Polémica minera en medio de la pandemia. El gobernador Raúl Jalil mandó una comitiva oficial. El jefe comunal andalgalense convocó de urgencia a sus asesores para una tensa reunión con declaraciones previas del alto voltaje.

“Vamos a pedir informes porque se estaría incurriendo en un delito. Más cuando no se ha informado a la comunidad y mucho menos a su intendente”, comenzó diciendo el jefe comunal. Añadió rápidamente que será uno de los temas que tratará con la comitiva política y sanitaria que envió el gobernador. Esto luego de una comunicación telefónica mantenida ayer. Sin embargo, ya hubo algunos chispazos o ruido en la comunicación previo al encuentro de hoy.

“Hoy me he despertado, leí las noticias, me comuniqué con algunos vecinos de Andalgalá. Me preocupa mucho el conflicto social que pueda estar gestándose en nuestro departamento. Si esto es así, este intendente va a poner su cuerpo, su decisión política de tomar los niveles de seguridad que sean necesarios para el reguardo de nuestra comunidad y de nuestros recursos”, expresó Eduardo Córdoba al medio Antena 12.

“Me preocupa (las máquinas en Agua Rica) y todavía me estoy informando y seguramente va a ser otro tema que se lo voy a comunicar al ministro de Gobierno, Jorge Moreno”, manifestó el jefe comunal andalgalense. Todo esto en el marco de un estallido de Coronavirus en la Perla del Oeste. En este contexto, Córdoba denunció esta mañana en Radio Valle Viejo falta de insumos, falta de personal tanto sanitario como policial.

La reacción intempestiva del intendente obligó al ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre a salir en los medios a desmentir a Córdoba. Córdoba no solo acusó abandono sino también manipulación o falsificación en el manejo de la información sanitaria. Aguirre contestó que Córdoba evade responsabilidad y que Andalgalá puede salir del estallido de casos de Covid-19 como lo hizo Santa María y Belén aportando y no descalificando.

Sobre los camiones que entraron por Santa María, el intendente expresó: “cualquier persona, aunque no sea especializada en el tema, se da cuenta que son camiones que van a hacer perforaciones. Yo estoy muy enfadado por esto porque se estaría faltando el respeto a la ciudadanía de Andalgalá más cuando se estaría gestando un conflicto social. Soy el que tiene que dar las garantáis de la paz social en nuestro pueblo”.

“Esto no es hablar mal del que piensa distinto, por necesidad o convicción. Si hay restricciones legales que hablan de prohibir la exploración y explotación en Agua Rica yo creo que hay que respetar a todos los andalgalenses, los que piensan a favor y en contra. La coyuntura amerita prestar atención. Andalgalá no es una comunidad pacífica, es una comunidad de gente que piensa. De gente que razona y tiene convicción, que actúa en función de esas convicciones” sostuvo. A su vez, agregó que siente “fastidio por delitos y violaciones” por lo que “vamos a trabajar con mis asesores para ver qué medidas tomar”. Por todo lo sucedido, se espera una reunión tensa entre Provincia y municipio.