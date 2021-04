El Gobierno de Catamarca acordó con los gremios: ¿de cuánto será el aumento salarial?

Esta tarde, el Gobierno de Catamarca acordó con los gremios y publicó de cuánto será el nuevo aumento salarial. El mismo alcanzó el 35% a pagarse en tres partes para la Administración Pública Provincial. El incremento fue rubricado por los gremios ATSA, ATE, UPCN y Vialidad luego de varias reuniones y semanas de intensos movimientos en las calles locales.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Catamarca establece un incremento a partir del 1° de febrero de 2021. Estos se dan en los montos de la Asignación a la Categoría y valor del punto índice de la Carrera Sanitaria Ley N° 5161. Además, del Básico de las Clases correspondientes al escalafón Vial y de todo otro adicional, complemento, Suma Fija, entre otros.

En esta línea agregaron bonificaciones de carácter general, particular y específico. Y por función ya sean estos de carácter remunerativo y/o no remunerativos vigentes a enero del 2021. Por último, se exceptuaron los establecidos por regímenes especiales que prevén para cada caso una cláusula o forma de actualización automática”. El incremento acordado se aplicará en tres cuotas no acumulativas.

De esta manera, se abonará un 10% a partir del 1° de febrero de 2021, 11% desde el 1° de mayo del mismo año y un 14% del 1° de agosto. Finalmente, el Gobierno de Catamarca aceptó la contrapropuesta de los gremios y logró llegar al tan esperado acuerdo. “Le agradecemos a los trabajadores por su esfuerzo para lograr esto”, dijo el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo.

“Llegamos a un acuerdo de un 35% de aumento anual. Los trabajadores salimos a la lucha en contra de los malos acuerdos y lo logramos con la seguridad que lo lograríamos y lo hicimos todos juntos”, publicó la página oficial de ATE Catamarca. El gremio fue el que más movilizaciones y protestas realizó a lo largo de estos meses en las calles de la Capital y del interior.