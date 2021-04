Andalgalá: renunció el director de Seguridad Ciudadana, Oscar Martiarene

A raíz de lo sucedido en Andalgalá con los manifestantes antimineros, renunció el director de Seguridad Ciudadana, Oscar Martiarene. Hay que recordar que el fin de semana pasado, un grupo de personas quemaron las oficinas de la empresa minera Agua Rica. En la jornada de ayer, los efectivos policiales detuvieron al menos a seis personas para investigar su participación en lo sucedido.

El director de Seguridad Ciudadana de Andalgalá, Oscar Martiarene, le envió ayer una nota a Eduardo Córdoba poniendo a su consideración la renuncia. En la misma, el funcionario reconoce su participación en la movilización antiminera; pero rechaza haber participado de los hechos vandálicos que terminaron con la toma de la sede de Agua Rica y la quema de las oficinas.

En la nota explica: “En virtud de lo sucedido el día sábado pasado en relación a mi participación en la marcha de vecinos en defensa del agua. A la cual asistí como ciudadano comprometido con la salud y la vida de mi comunidad; en forma pacífica; manteniendo el distanciamiento de dos metros prescripto por protocolo y motivado por una causa que siento y milito más allá de la función pública”.

El funcionario municipal agregó: “Se me ha sindicado desde distintos lugares como agitador y protagonista de los actos de violencia de los que soy ajeno. No acompaño, no ejecuto y considero que las formas de protesta pacíficas son las adecuadas. Se realiza actualmente un aprovechamiento político de mi presencia en la marcha, con el fin de enlodar su gestión y su figura”.

A disposición de la Justicia

“Me pongo a disposición de la Justicia para las medidas de investigación que pudieran corresponder a fin de esclarecer mi participación. Como está claramente demostrada en video y fotografías, solo fue caminar pacíficamente en defensa del agua de mi pueblo”, finalizó Oscar Martiarene. Luego de lo sucedido el fin de semana, las fuentes policiales indicaron que se detuvieron al menos siete personas para averiguar su participación.