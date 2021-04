Andalgalá: liberaron al director de Seguridad ciudadana, Oscar Martiarene

El martes 20 de abril, liberaron al director de Seguridad ciudadana de la municipalidad de Andalgalá, Oscar Martiarene. Todo esto se dio en el marco del proceso judicial que se ha desplegado ante los conflictos que se desencadenaron en la protesta antiminera. La misma termino con el incendio intencional de las oficinas de la empresa Agua Rica. Ante esto 12 personas terminaron detenidas.

A raíz de lo sucedido en Andalgalá, el director de Seguridad Ciudadana, Oscar Martiarene, renunció a sus funciones. En este marco, envió una carta al intendente local, Eduardo Córdoba, donde informó que él había participado de la manifestación, pero de manera pacífica. Según expresó participó en carácter de “ciudadano comprometido con la salud y la vida de mi comunidad; en forma pacífica”.

Ante la investigación, fue detenido y acusado de por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes como funcionario. Luego de algunos días, el martes 20 de abril fue liberado e imputado de los cargos de los que fue acusado. Mientras tanto todavía quedan 11 personas detenidas en Andalgalá, de las cuales 2 han podido acceder a una prisión domiciliaria.

La carta de Oscar Martiarene ante su renuncia al municipio de Andalgalá

En la nota que envió junto a su renuncia explica lo sucedido. En ella escribió: “En virtud de lo sucedido el día sábado pasado en relación con mi participación en la marcha de vecinos en defensa del agua. A la cual asistí como ciudadano comprometido con la salud y la vida de mi comunidad; en forma pacífica; manteniendo el distanciamiento de dos metros prescripto por protocolo y motivado por una causa que siento y milito más allá de la función pública”.

El funcionario municipal agregó: “Se me ha sindicado desde distintos lugares como agitador y protagonista de los actos de violencia de los que soy ajeno. No acompaño, no ejecuto y considero que las formas de protesta pacíficas son las adecuadas. Se realiza actualmente un aprovechamiento político de mi presencia en la marcha, con el fin de enlodar su gestión y su figura”.