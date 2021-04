El Concejo Deliberante de Recreo tomó una decisión sobre la escandalosa denuncia a Melissa Herrera

La concejal Melisa Herrera fue apartada de su cargo tras ser acusada por una exempleada suya, que la denunció por nombrarla sin su consentimiento con un sueldo de $45.000 del que solo le pagaba “una beca de $4.000”. Ante la indeclinable decisión del Concejo, Herrera negó tal acusación y dijo que la denunciante nunca fue una empleada, sino más bien una amiga a la que ella le hizo el favor de ayudarla, ya que atravesaba un caso de violencia de género. Herrera denunció que todo esto se trata de una maniobra política en su contra.

“Me sorprende la situación, pero lamentablemente algunas veces la política tiene estas jugadas. Yo no simpatizo con el intendente (de Recreo) Luis Polti y siento que esto es parte de una jugada, porque a Polti siempre le molestó que una mujer esté al frente del CD, esto es parte del patriarcado. Lamento todo esto porque el daño no solo es en mi carrera política, sino también en mi vida personal y profesional como docente”, dijo la concejal Herrera, que fue suspendida por 60 días sin goce de sueldo.

En cuanto a la denuncia, la concejal destituida dijo que ya había sido advertida sobre la supuesta “maniobra” en su contra “pero no me imaginé que buscaban destituirme. Tenía una amiga, a quien no le guardo rencor, pero siento que fue utilizada para todo esto. Cuando me llegó la información supe que se había reunido con el fiscal municipal y con el intendente. Lo que ocurre es que mi mandato se cumple en diciembre: hasta que la Justicia se expida no tengo tiempo de volver y si vuelvo se termina mi mandato. Esto fue para limpiarme políticamente”, aseguró.

“Como vivía al frente de mi casa, le dije que podía venir y se instaló en mi casa, vivía conmigo. Mi error fue darle trabajo en el CD, no haber delegado ni haber controlado que ella siguiera prestando servicios, porque al principio fue y después no se presentó más.Ella es quien está en falta, era ñoqui como un montón de los nombramientos que hicieron los concejales por acuerdo con Polti”, disparó.

“Es absolutamente mentira que ella cobraba $4.000. Lo que hizo es irreparable para mí, pero me queda la tranquilidad de que ella tendrá el cargo de conciencia siempre. No volvimos a hablar desde que ocurrió esto, me gustaría que tengamos un careo”, sostuvo Melisa Herrera y apuntó contra Polti. “Cuandolo encontraron violando el DNU, ningún concejal quiso avanzar en sanciones porque querían que actuara la Justicia. Conmigo hacen todo lo contrario, ni siquiera me escucharon y ya se decidieron”, cuestionó.