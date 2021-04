Rubén Manzi: “Después de un año de pandemia, seguimos testeando miserablemente”

El diputado nacional, Rubén Manzi, se refirió a la situación epidemiológica por el Covid-19 y los testeos que se realizan diariamente en Catamarca. “Después de un año de pandemia, seguimos testeando miserablemente”, apuntó. Además, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter denunció la precaria situación de los trabajadores y profesionales del Hospital Carlos Malbrán.

“Acá los testeos son muy bajos, estamos testeando a núcleos que son de alto riesgo por el contacto por la vinculación familiar. Esto no quiere decir que no se está haciendo un barrido más general de la población y rompe una de las tres patas de la lucha contra la segunda ola. La primera es la vacunación, que viene sumamente lenta, no se vienen cumpliendo los objetivos”, remarcó Rubén Manzi.

En este margo agregó: “La segunda pata tiene que ver con los cuidados personales y la tercera es el testeo abundante masivo. Esto tiene que ir acompañado de una inteligencia epidemiológica para detectar las zonas y los grupos con alto riesgo de expansión del virus. La verdad es que los bloqueos o los cierres ya no pueden ser irracionalmente generales. Los cierres tienen que ser focales”.

Rubén Manzi y la situación en el Malbrán

Sobre la precarización del sistema sanitario dijo: “Muchos de los trabajadores y profesionales que hoy se desempeñan en el Malbrán están en una situación laboral precaria. Algunos son becarios y a otros se les paga como si cumpliesen guardias. Esta situación no es nueva en el Estado provincial. Creo que el gobernador y la ministra de Salud tienen que otorgar una planta permanente a todos estos trabajadores”.

“Tampoco es nuevo que muchas personas, agentes públicos cobren a través de becas. Creo que este caso es muy especial, esta gente ha sido la que arriesgó la vida desde la hora cero de la pandemia por todos nosotros. Durante muchos meses concurrieron a trabajar y a asistir a los enfermos más delicados por el Covid-19 arriesgando su propiedad integridad y la de sus familias”, finalizó Rubén Manzi.