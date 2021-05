Raúl Jalil y dirigentes de distintos espacios despidieron a Marita Colombo

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Catamarca, Marita Colombo, exhaló hoy su último aliento. La noticia de su fallecimiento causó consternación entre los que catamarqueños. Decenas de mensajes se multiplicaron en las redes sociales para despedir a la incansable dirigente de la Unión Cívica Radical. Uno de los que hizo llegar sus respetuosos saludos a través de su cuenta del Twitter, fue el gobernador Raúl Jalil.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Marita Colombo y estamos disposición de su familia y seres queridos en este momento. Marita fue sin dudas una de las grandes dirigentes radicales de los últimos 30 años. La comunidad catamarqueña pierde una representante invaluable”, señaló el primer mandatario provincial, a pocos minutos de que se conociera la noticia de la muerta de la dirigente.

El gobernador de la provincia, destacó las cualidades conciliadoras de la dirigente. Ambos compartieron muchos años en la arena de debate político. Por eso motivo el gobernador subrayó que la radical estaba “siempre dispuesta al diálogo en el marco de cada proceso democrático. “Hoy me toca despedir no sólo a una política de principios, sino sobre todo a una amiga personal”, agregó a su sentido saludo el titular del Ejecutivo catamarqueño.

En el seno de la UCR catamarqueña, como no podía ser de otra manera, caló hondo la noticia. “Ha fallecido Marita Colombo, presidenta de la UCR de Catamarca y ex Senadora de la Nación en representación de la Provincia. Una pérdida enorme e irreparable. Mujer honesta y valiente, política comprometida con su pueblo, militante sensible al padecimiento de cada hombre y mujer de su tierra catamarqueña y de su patria Argentina. Descansará en paz sólo si tomamos de sus manos la bandera de sus valores”, señaló el senador radical Oscar Castillo.

Por su parte, el diputado provincial, Víctor Luna contó que “estaba muy bien, inclusive falleció conversando con los médicos hace rato, chalando de política”. “Dentro del cuadro general grave había evolucionado muy bien el sábado, ayer (domingo), había hablado con el hijo antes que nos llamara el gobernador para confirmar la noticia. Nos duele, duele el alma”, señaló el parlamentario provincial.