Andalgalá: los municipales pedirán un nuevo incremento salarial

Los municipales de Andalgalá adelantaron que pedirán un nuevo incremento salarial debido a la modificación del salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores nucleados en SOEMA y ATE solicitarán al Ejecutivo local una nueva reunión para acordar una inminente mejora en sus haberes. Desde los gremios explicaron “estamos tal cual estábamos antes o quizás peor porque esto es una inflación galopante”.

Por esta razón, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Andalgalá (SOEMA) oficializó el pedido ante el Ejecutivo municipal. “Dentro de muy poco nos tendremos que volver a sentar para hablar con respecto al sueldo”, expresó el secretario general del gremio, Jesús Reales. Además, comentó que la canasta básica ronda los $60.000 y un empleado no llega a percibir la mitad de esa suma.

El gremialista no especificó cuándo se reunirán con el Ejecutivo, pero adelantó que tendrá que producirse antes del mes de agosto. Por otro lado, el integrante de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca), Marcos Sánchez, se refirió a la situación. “Nos estamos juntando ambos gremios, estamos teniendo pequeñas reuniones, desde ya que sepa el intendente que en agosto o septiembre vamos a ir la segunda paritaria”, expresó.

En este marco, se dirigió a los trabajadores que tendrán que unirse para hacer escuchar las necesidades que tienen. “Estamos cobrando menos de la mitad de la canasta básica. Vamos a pedir una audiencia con el intendente y estaremos en reunión con los compañeros municipales para concretar la segunda paritaria del año”, agregó. Hay que el monto acordado en el mes de marzo fue de $8.000 en tres partes.

¿Cómo fue el acuerdo con el municipio?

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró un acuerdo con la Municipalidad de Andalgalá por un incremento salarial de $8.000 en tres partes. El mismo contenía $2.000 de carácter remunerativo y bonificable para todo el personal retroactivo al 1 de marzo; $2.500 no remunerativo no bonificable a partir de mayo; y $3.500 de carácter no remunerativo no bonificable desde el mes de agosto.