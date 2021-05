El presidente del Concejo Deliberante de la Capital de Catamarca, Daniel Zelaya, pidió licencia por la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra. El edil confirmó la situación en declaraciones ante los medios y comentó que la causa fue rechazada en dos ocasiones. Sin embargo, la denunciante aclaró que esto no es cierto y que de ser necesario acudirá hasta el Tribunal de La Haya.

El concejal de la Capital de Catamarca comentó que se presentará ante la Justicia de Tucumán por la denuncia que fue radicada en Concepción. Hay que recordar que la denunciante lo acusa de haber abusado de ella cuando era una niña de 8 años en 1996, mientras que Daniel Zelaya tenía 16. En esta jornada la mujer está llevando a cabo la apelación ante el Tribunal de Impugnación.

La publicación contra el edil de la Capital de Catamarca

El caso trascendió luego de que la denunciante, Soledad Ledesma, publicara la situación en Facebook. “Tenía apenas 8 añitos cuando comenzó esta pesadilla que decidí ponerle fin cuando la denuncié en la justicia hace un año y dos meses tras. En reiteradas oportunidades, a esa edad, fui manoseada y sometida a abusos sexuales por un vecino al que mi madre quería como un hijo”, expresó.

“Viví un horror, fueron casi dos años de sometimiento. Gracias a mi psicólogo pude extirpar esta pena que no me dejaba dormir con la luz apagada y me obliga a diario a limpiar en exceso mi cuerpo y mi casa. Mi abusador ya lo sabe, después de un año la justicia lo notificó; la primera idea salomónica que tuvo fue mandarlo a su papá que me haga decir si necesitaba dinero”, agregó.

En este marco, le respondió al edil de la Capital de Catamarca: “Daniel: dinero tengo y es gracias a mi trabajo honesto que me permite hasta ser contribuyente para que violadores como vos cobren un sueldo del estado. Algunos se preguntarán porque habla ahora, no lo sé, quizás sea por el amor que le tuve y le tengo a gran parte de su familia. Quizás sea por el miedo a ser desacreditada”.