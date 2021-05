Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú: ¿qué dijo Verónica Segura de las críticas de la UCR?

La integrante del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, Verónica Segura, salió a responder las críticas de la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca). La edil manifestó que tiene derecho a reclamar la presidencia del bloque Juntos por el Cambio y admitió ser peronista. Hay que recordar que desde el radicalismo le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo para que anule esta posibilidad.

“Presenté la nota a la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú. En la que le intimo para que se expida al reclamo administrativo interpuesto por mí para que se me reconozca como la legítima presidenta del bloque JxC. Porque yo conformo esta alianza, la hago como pata peronista y a eso siempre lo he dicho”, expresó Verónica Segura en relación a la polémica que la involucra.

Siguiendo con sus declaraciones, la edil agregó: “Cuando se conformó esta alianza no solamente se hizo con la pata peronista sino con varios organismos partidarios que conformamos esta lista. Me acusan de traición, lo hubiesen pensado antes de poner a un peronista en la lista. Porque si fuera así, entonces todas las alianzas tendrían que hacer denuncias de este tipo”.

“Yo estoy reclamando un derecho que a mí me ha dado el electorado, en el que la justicia electoral de la provincia también me certifica como la única candidata electa por ese espacio”, finalizó. Sobre este tema, la presidenta del CD, Susana Acosta, expresó que no tiene facultad para resolver los problemas del bloque opositor. En este marco, el cuerpo de concejales será quien defina la situación del bloque.

El documento contra la edil del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

“La señora Verónica Segura no representa a nuestro frente político denominado Juntos por el Cambio; del cual la UCR constituye la columna vertebral de esta fuerza política conformada para las elecciones del 28 de octubre de 2019”, remarcaron los integrantes del radicalismo. La nota contra la edil del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú lleva la firma de la presidenta del radicalismo en el departamento, Marita Vergara.

El documento continúa: “No vamos a naturalizar esta vil traición al electorado y que no haya sanción que penalice el comportamiento. Por ello, solicitamos no hacer lugar a la pretensión de la concejal Segura de ocupar la presidencia del bloque Juntos por el Cambio; como asimismo abstenerse en un futuro de seguir usufructuando de la banca conseguida a través de nuestra fuerza política”.