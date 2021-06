De “esencial” a “riesgo”: ¿por qué el Gobierno de Catamarca modifico la terminología para la vacunación?

En el marco del plan de inmunización contra el coronavirus, el Gobierno de Catamarca modificó la terminología referente a la misma. De esta manera, se pasó del uso de vacunación a un sector “esencial” a de “riesgo”. Esto no responde a un cambio casual, por el contrario es una manera de frenar la presión sobre la estrategia de inoculación. Al respecto, el gobernador Raúl Jalil dialogó con los medios locales para brindar detalles sobre esta decisión.

“Ya no hay más esenciales”, aseguró Raúl Jalil frente al cambio de terminología que se realizó en los últimos días. En sus declaraciones especifico que la misma responde a la presión de ciertos sectores sobre la campaña de vacunación. De esta manera, se busca que la atención de toda la gestión quede en las personas que poseen comorbilidades y ponga un freno a la puja constante que se ha visto en las últimas semanas.

Por otra parte, desde el Gobierno de Catamarca se ha estado trabajando arduamente para palear la situación crítica que se ha desarrollado. Los casos de coronavirus continúan incrementándose y aseguran que por adelántente “tenemos dos meses muy complicados”. En este marco, Raúl jalil hizo énfasis en que junio “es un mes bisagra para que no explote el sistema de salud”.

“¿Por qué estos dos meses, que son bisagra, no nos cuidamos en serio?”, enfatizó el gobernador. “Todas las inversiones se hicieron, había algo no previsto y es que la enfermedad sea tan virulenta en la gente joven, las mujeres embarazadas”, expresó en este marco el mandatario. “Ya no hay más camas, no hay más respiradores, no se puede comprar más”, recalcó sobre la compleja situación que se está viviendo.

El Gobierno de Catamarca sobre la posibilidad de apertura de nuevos sectores

En el marco de la prórroga de la Etapa Roja, como también frente al complejo escenario epidemiológico, desde el Gobierno de Catamarca prevén algunas posibles aperturas. “Se puede analizar el sector de la gastronomía y gimnasios al aire libre pero no con este nivel de contagio. Con el nivel actual, hemos dado un respiro y el fin de semana vamos a ver cómo seguimos”, informó Raúl Jalil.