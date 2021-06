Susana Zenteno: “El sueño es poder solucionar las necesidades básicas de las familias”

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, realizó un repaso de su gestión y su intención de recuperar el departamento. En este marco, expresó que el sueño del Ejecutivo municipal “es poder solucionar las necesidades básicas de las familias”. Además, destacó que se está volviendo a valorar la producción y la puesta en valor de los espacios verdes y deportivos locales.

Sobre la situación sanitaria por el Covid-19, Susana Zenteno dijo: “Nosotros estamos preocupados y ocupados desde siempre. Es una tarea que nos debemos todos desde la Municipalidad y también los vecinos de Valle Viejo”. La mandataria explicó que realizan los seguimientos, pero que les resulta complicado con el personal sanitario contagiado. “Creo que en dos o tres meses vamos a tener un mejor panorama”, agregó.

“Para poder avanzar en Valle Viejo hay que gestionar y lo voy a seguir haciendo, no me voy a cansar de hacerlo. El gobernador Raúl Jalil tiene un cariño muy grande por Valle Viejo, y bueno, no queda bien la palabra, pero también lo aprovecho. Duerman tranquilos porque yo todos los días gestiono”, remarcó. En este marco, adelantó que necesitan constantemente la asistencia de Provincia y Nación.

Según comentó, en reiteradas ocasiones hacen uso de sus bienes personales para asistir a los vecinos. Además, anunció que el departamento recibirá 3 millones de pesos a través del Fondo Covid. Por último, manifestó que una de las medidas que están impulsando con fuerza es la capacitación de las mujeres rurales que no tenían trabajo; las mismas formaron cooperativas de producción.

Para continuar con la apuesta a los espacios verdes, Susana Zenteno confirmó el inicio de la puesta en valor del Circuito de la Vida. El mismo será de 750 metros con 46 luminarias y una superficie de césped de 7500 m2. Según adelantaron, el proyecto cuenta con varios pasos, La primera etapa consiste en las tareas de limpieza e higiene, quitar la maleza y luego avanzarán con la forestación e iluminación.