Lucía Corpacci: “Muy pronto vamos a tener un grado alto de vacunación aplicada”

La diputada nacional, Lucía Corpacci, se refirió a la audiencia de los laboratorios productores de vacunas contra el Covid-19. En la jornada, los representantes de Pfizer y Richmond brindaron detalles sobre los contratos y la entrega de dosis. “Quiero que no sembremos más dudas al país, porque muy pronto vamos a tener un grado alto de vacunación aplicada”, expresó la exgobernadora de Catamarca.

Sobre la audiencia, Lucía Corpacci remarcó: “La verdad que fue una propuesta muy buena al pedir una reunión ante tantos comentarios diversos que había sobre las negociaciones con Pfizer; de porqué el país no había comprado esa vacuna. Fue importante porque en ella se aclaró que en ningún momento le anticiparon dinero. Lo más relevante que dijeron es que piden una cláusula que otros laboratorios no la piden”.

“Lo que quiero rescatar de esto es que los argentinos tengamos la tranquilidad que se compró lo mejor que se pudo comprar en su momento. Es difícil asegurar que Pfizer hubiese cumplido con la distribución de vacunas porque no sabemos lo que hubiera pasado por la gran demanda mundial que tuvieron. Quiero que no sembremos más dudas al país, porque muy pronto vamos a tener un grado alto de vacunación aplicada”, agregó.

Por otro lado, Lucía Corpacci explicó que Pfizer no está vendiendo vacunas ni al municipio ni a las provincias, solamente a nivel nacional. “Ningún Estado compra todas las vacunas que hay en el mercado. Cada Gobierno acuerda con un laboratorio y no con otro, decide cuál es la vacuna que comprará en el marco de la negociación. Nosotros no compramos con Pfizer en su momento, pero seguimos negociando y tal vez en algún momento la compremos”, aclaró.

“Lo importante es que están llegando vacunas al país”, continuó. Además, le pidió al arco opositor no sembrar más incertidumbre, trabajemos con responsabilidad para llevarle tranquilidad a la gente. “En Argentina, con alegría, podemos decir que ya tenemos más de 15 millones de dosis de vacunas. Más de 12 millones de personas vacunadas con por lo menos una dosis. Tenemos mucha población vacunada. Todas las semanas llegan nuevos lotes al país”, finalizó.