Piden a la Corte un embargo contra Elpidio Guaraz: ¿de cuánto?

Una empleada de la Municipalidad de Santa Rosa le pidió a la Corte de Justicia que libre un embargo contra el intendente Elpidio Guaraz. Hay que recordar que, por una arbitrariedad, se le niega ingresar a su lugar de trabajo desde 2017 y desde entonces no cobra su sueldo. Por este motivo, solicitó $110 mil correspondientes a una actualización de los montos fijados en una sentencia definitiva que hasta el momento no se cumplió.

En la presentación, la damnificada Zonia Rosales demanda a la Municipalidad de Santa Rosa que es administrada por Elpidio Guaraz. Además, recuerda que se trata de una acción de amparo por mora y que la causa tiene firma sentencia interlocutoria del 28 de octubre de 2019. La misma establece una multa de $200 diarios por incumplimiento de la sentencia y aporta una actualización al día de la presentación.

En este marco, el perjuicio provocado corresponde a lo no cobrado durante 554 días, es decir, 110.800 pesos. La Corte de Justicia de Catamarca, en su momento, aplicó “sanciones conminatorias a la autoridad administrativa renuente en cumplir la orden judicial” contra el intendente. Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida y se espera que en los próximos días la damnificada presente una demanda millonaria contra la Municipalidad.

La denuncia de abuso sexual contra Elpidio Guaraz

El pasado miércoles 2 de junio se presentó una nueva denuncia penal por abuso sexual contra el intendente Elpidio Guaraz. El jefe comunal de Bañado de Ovanta ya cuenta con cerca de una docena de denuncias e imputaciones por hechos de violencia, presuntos abusos y delitos durante su gestión. La víctima de 20 años se presentó ante la Unidad de Violencia de Género de Capital para narrar lo que vivió a los 16 años.

“Mi expareja, actualmente intendente del departamento Santa Rosa abusó de mí en reiteradas oportunidades. Mediante toda la relación me extorsionaba, amenazaba y acosaba todo el tiempo. También me golpeaba y me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Estoy hablando de 4 años de relación, todo comenzó cuando yo tenía 16 años e iba en cuarto año de mi secundaria”, relató la víctima.