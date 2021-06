Privados piden a Raúl Jalil no nombrar un amigo en Turismo sino a una persona capacitada

El sector turístico pasa por su peor momento. Mientras tanto el Ministerio de Turismo sigue acéfalo tras la salida (por la puerta de atrás) del arquitecto Luis Maubecín, hoy ñoqui del Estado, tal como lo publicó El Aconquija. El expresidente de la Cámara de Turismo, Víctor Ahumada, no pudo contener la bronca y le pidió al gobernador Raúl Jalil que tome en serio el turismo y que no se use el cargo para familiares y amigos sino para una persona competente en la temática.

“Se ha pandemizado el turismo, ha caído, esta pandemia lo liquidó al turismo. Raúl Jalil tiene que parar la pelota mirar bien y ver cómo elegimos la figura de turismo, porque sin conducción no vamos a poder seguir muy bien en Catamarca”, dijo Ahumada a Radio Valle Viejo agregando que “no le encontramos el rol al turismo y no le encontramos la forma a nuestra querida provincia para poder venderla”.

Ahumada en tono crítico, pero conciliador manifestó que “nos llenamos la boca que tenemos la mejor provincia, mejores lugares, mejor sol, el mejor viento pero siempre nos termina salvando la Virgen del Valle con sus procesiones, que tampoco la tenemos ahora. El gran sector turístico está devastado” en alusión a que las políticas turísticas del Gobierno vienen fallando hace tiempo camufladas detrás de la belleza natural de la provincia.

“Quiero que se tome en serio al turismo, por el bien de todo el sector. No es nombrar alguien porque hay que nombrarlo. Creo que en el sector privado hay personas que están a la altura de las circunstancias. Hemos tenido un año y medio en que esto está cada vez peor, pero ya no hablemos de lo peor porque ya lo tenemos asumido sino que a partir de ahora, tenemos que tener una política a corto plazo, ya, para empezar que debería estar en la cabeza de futuro ministro” dijo advirtiéndole a Raúl Jalil que el sector privado hay muchas personas capacitadas para ocupar ese cargo.

Recordemos que Maubecín ahora es Supervisor en otro ministerio donde fue a caer para recuperarse del estrés que le provocó mal llevar el área de Turismo. “Dcto. GJyDH. Nº 723 – 19-04-2021 – Gobierno, Justicia y Derechos Humanos – Desígnase al Arq. Luis Alberto Maubecín, DNI. N° 10.560.212, en el cargo de Supervisor-Indice 2.10, en la Secretaría de Estado de Gabinete, a partir de la fecha del presente”, se puede leer. Maubecín llegó al cargo por ser íntimo amigo de la señora del gobernador y actual diputada nacional, Silvana Ginocchio.