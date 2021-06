La Capital de Catamarca podría llegar a declarar la actividad física como esencial

La próxima semana el Consejo Deliberante de la Capital de Catamarca debatirá un proyecto para hacer que la actividad física sea considerada como actividad esencial. La iniciativa, de autoría del concejal Simón Hernández, fue votada unánimemente para que se trabaje en la próxima sesión del recinto. De esta manera, se podría llegar a incluir a la actividad en el listado de esenciales, dando repuesta a un reclamo de meses.

“Considero que Catamarca se encuentra en condiciones de poder declarar a la actividad deportiva como un servicio esencial”, sostuvo el edil durante su exposición. En este sentido argumentó que actualmente “existen aproximadamente 100 gimnasios en Capital, a ellos debemos sumarles los clubes y aquellos centros donde se brindan otras disciplinas deportivas”.

“Claramente, después de un año de encierros, aislamientos, pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, (…) la actividad física y la recreación son una vez más los elegidos como una forma de canalizar el estrés, la angustia, el miedo y la ansiedad, que tanto jóvenes como adultos vienen sufriendo”, sostuvo. De esta manera, fue de la cual fundamentó el proyecto que el próximo jueves podría llevar a que la Capital de Catamarca declare a la actividad como esencial.

La apertura de los gimnasios de la Capital de Catamarca

Pese a no contar con la habilitación correspondiente, los gimnasios de la Capital de Catamarca abrieron sus puertas el pasado lunes. De esta manera, los espacios brindan sus servicios en el horario de 7:00 a 19:00 horas respetando todos los protocolos de seguridad por el Covid-19. “Los gimnasios decimos basta, necesitamos trabajar”, expresaron desde la Cámara de Gimnasios de Catamarca.

Desde la Cámara de Gimnasios de Catamarca agregaron: “La situación es insostenible, no damos más. Sinceramente no entendemos por qué no nos permiten trabajar. Desde este lunes vamos a ser el único rubro que sigue inhabilitado y nadie nos explica los fundamentos de esta decisión. A ayuda que nos dio el Gobierno no nos alcanza y no queremos más ayuda, lo que queremos es trabajar”.